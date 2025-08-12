Tampil di TSP 8, JKT48 dan Deadsquad Satukan Dua Dunia Kontras dalam Satu Panggung

Ilustrasi(Dok ist)

THE Sounds Project 8 (TSP 8) yang menjadi ajang titik temu komunitas musik, kreativitas, dan semangat kolaborasi dalam satu atmosfer kuat telah berakhir.

Selama tiga hari, festival musik yang digelar di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta, pada 8-10 Agustus tersebut menampilkan lebih dari 110 musisi lintas genre termasuk musisi internasional dalam enam panggung berbeda.

Salah satunya, yakni Infinix MusicVerse Stage yang menjadi salah satu magnet utama TSP 8. Panggung ini menyajikan perjalanan musik beragam, mulai dari nuansa hangat dan intim, energi pop yang membangkitkan semangat, hingga gebrakan rock dan metal yang memacu adrenalin.

Puncak kemeriahan terjadi di hari terakhir, ketika penonton disuguhkan kolaborasi tak terduga antara JKT48 dan Deadsquad dalam penampilan bertajuk Beautiful Beast Collaboration, seolah menyatukan dua dunia yang kontras dalam satu panggung bersejarah.

Head of Marketing Infinix Indonesia Sergio Ticoalu mengatakan Infinix sangat excited bisa hadir pada TSP 8 sebagai official beast smartphone partner melalui konsep beautiful beast universe.

"Momentum ini juga bertepatan dengan kampanye generasi terbaru Infinix Hot 60 Series. Dengan semangat beautiful beast, kami hadirkan melalui kolaborasi JKT48 dan DeadSquad serta rangkaian aktivitas interaktif di booth untuk memperkuat koneksi dengan audiens,” kata dia, di Jakarta, Selasa (12/8).

Pada area festival, booth dirancang dengan dua zona yang mencerminkan karakter beautiful dan beast. Beauty zone tampil cerah dan playful dengan mirror selfie spot dan dance challenge, sementara beast zone menghadirkan atmosfer intens melalui scream booth.

Pengunjung juga dapat merasakan langsung performa Infinix Hot 60 Pro+ sekaligus mengikuti gaming tipis-tipis challenge berhadiah smartphone.

Ia menambahkan debut Hot 60 Pro+ di TSP 8 kali ini jadi hal menarik. Diperkenalkan sebagai smartphone tertipis di dunia dengan desain 3D Curved, Infinix Hot 60 Pro+ memadukan desain yang ultra tipis dengan sentuhan premium yang memikat berkat pilihan warna beragam.

"Dengan inovasi desain ini, Hot 60 Pro+ yang siap meluncur dalam waktu dekat, kian mempertegas identitas Infinix Hot Series sebagai perangkat stylish yang menyatu dengan karakter serta gaya hidup generasi muda," pungkas Sergio. (H-2)