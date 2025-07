Nadin Amizah Kembali Jadi Korban Pelecehan Fisik saat Manggung

Penyanyi Nadin Amizah.(Dok. MI)

PENYANYI Nadin Amizah kembali mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat tampil dalam sebuah acara konser di Bekasi, Jawa Barat. Penyanyi berusia 25 tahun itu mengalami pelecehan fisik yang dilakukan seorang pria saat dia sedang berjalan dengan pengawalan ketat tim keamanan.

Dalam video yang beredar di Sosial Media, Nadin terlihat sedang berjalan dibawah pengawalan ketat tim keamanan di area konser musik tersebut, tidak diketahui pasti apakah pelantun 'Bertaut' itu hendak menuju panggung atau menuju backstage. Terlihat dalam video seorang pria nekat mendekat ke arah Nadin untuk menarik pergelangan tangan Nadin dan menyeretnya.

Tidak diketahui motif yang dilakukan Pria tersebut, petugas keamanan langsung mengamankan pria tersebut. Nadin pun mengungkapkan rasa kecewa dan marah terhadap penonton yang menyentuh tubuhnya tanpa persetujuan dalam unggahan Instagram Story.

"I’m so disappointed in you guys (saya kecewa pada kalian). Kebiasaan sebagian dari kalian yang dorong-dorongan, ngerubungin aku dan tim padahal sudah dibarikade oleh tim keamanan tapi tetep chaos,” tulis Nadin melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, sambil menampilkan foto wajahnya yang sedang menangis.

Nadin mengaku marah dengan diri sendiri karena kejadian seperti ini terulang kembali. "Malam ini terjadi lagi, tubuh aku yang sangat aku jaga kesentuh orang dan aku merasa marah ke diri sendiri karena kejadian seperti itu lagi. You guys are not fans (kamu bukan penggemar),” tegas Nadin melalui akun Instagramnya.

Diketahui, ini bukan kali pertama Nadin mengalami insiden pelecehan fisik. Pada September 2023, penyanyi asal Bandung itu juga pernah menjadi korban perlakuan tidak menyenangkan dari penonton. (H-3)