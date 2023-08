Alisha Dira Rilis Single Perdana Berjudul Lebih Dari Sahabat

ALISHA Dira, yang biasa disapa Alisha, ialah penyanyi pendatang baru yang lahir dan besar di Jakarta. Sejak kecil, Alisha sudah terlihat ketertarikannya dalam dunia musik, mulai dari senang bermain alat musik hingga akhirnya bakatnya berkembang menjadi seorang penulis lagu.

Ibu Alisha ialah seorang penyanyi cilik dan aktif bernyanyi sampai sekarang. Begitu pula dengan sang ayah yang seorang musikus. Berkat dukungan dari kedua orangtua, Alisha bersemangat mengejar mimpinya. Alisha memulai kariernya sejak kecil dengan menjadi pemeran di dalam beberapa film dan sinetron. Saat remaja, ia mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia season 4. Saat itu Alisha masuk dalam tim Isyana. Tidak hanya sampai di situ, Alisha kembali mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia pada 2021.

Kini di bawah naungan Label Musik Indo Semar Records, Alisha Dira merilis single pertamanya yang berjudul Lebih Dari Sahabat. Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri yang sudah berteman sejak lama. Namun, tak disangka salah satu di antara mereka ternyata merasakan rasa lebih dari sekadar sahabat. Sang wanita sangat ingin mengatakan perasaannya kepada pria itu, tetapi ia tak dapat mengatakannya karena ia takut dan sadar bahwa mereka hanya bersahabat. Sekian lama ia bersabar melihat sang pria dengan wanita lain, tetapi ia tetap menanti dan berharap sang pria dapat membukakan pintu hati untuknya. Sang wanita meminta kepada sang pria untuk lebih peka dan tanpa ragu mendengarkan isi hatinya bahwa benar ia mencintai pria itu lebih dari sahabat.

Baca juga: Dewa Budjana Terharu Rhoma Irama Senandungkan Lagu SmaraRindu, ini Liriknya

Lagu Lebih Dari Sahabat memiliki keunikan sendiri, baik dari cerita di baliknya maupun musiknya. "Jadi sebenarnya lagu ini untuk mewakili orang-orang yang suka sama sahabatnya sendiri tetapi takut persahabatannya hancur, canggung, atau cintanya ditolak. Lagu ini terinspirasi dari cerita temen-temen aku dan aku sendiri pun pernah merasakan itu," ujar Alisha.

Lagu itu ditulis dan diciptakan oleh Alisha sendiri. Single perdananya ini rilis pada Agustus 2023. "Lagu ini aku tulis tuh sudah dari lama dan sebenarnya ada beberapa lagu juga, tetapi aku pilih lagu ini karena menurut aku kayaknya banyak deh yang relate dengan lagu ini," ujar Alisha.

Baca juga: Di Konser Gelora, Solois Dere Rilis Video Musik Tumbang

Produksi lagu tersebut sangat lancar dan terhitung cepat. Kurang dari dua bulan lagu ini dapat dirilis dan didengarkan oleh pendengarnya di berbagai platform musik yang ada di Tanah Air. Dalam lagu ini, Alisha dibantu oleh Pramudito sebagai music producer dan Ayoe Purnamasari sebagai vocal director. Alisha berharap lagu ini dapat menjadi awal yang baik untuk single selanjutnya dan disukai oleh banyak orang. "Aku berharap lagu Lebih Dari Sahabat dapat mewakili kalian yang mendengarkan di luar sana mungkin punya kesamaan dengan cerita di lagu ini. Semoga kalian bisa menikmati lagu ini dan menemani kalian saat lagi di jalan, belajar, ataupun sedih jadi biar semangat lagi," tutup Alisha.

Lirik lagu Lebih Dari Sahabat

Sudah berapa lama

Ku menunggu

Kau membukakan pintu hati

Untukku

Sudah berapa lama

Penantianku

Menanti balasan cintamu

Untukku

Tapi aku tak dapat mengatakan

Kar'na kamu hanya sahabatku

Temukanlah

Cinta di balik cerita kita

Yang tak kunjung usai

Dengarkanlah

Isi hatiku

Namun bila

Kau masih meragukan diriku

Percayalah bahwa memang benar

Aku mencintaimu lebih dari sahabat

Sudah berapa lama

Aku bersabar, melihatmu dengan yang lain di hadapanku

Tapi aku tak dapat mengatakan

Karena kamu hanya sahabatku

Temukanlah

Cinta di balik cerita kita

Yang tak kunjung usai

Dengarkanlah

Isi hatiku

Namun bila

Kau masih meragukan diriku

Percayalah bahwa memang benar

Aku mencintaimu lebih dari sahabat

Ku tak ingin menjadi sekadar teman bagimu

Temukanlah

Cinta di balik cerita kita

Temukanlah

Cinta di balik cerita kita

Yang tak kunjung usai

Dengarkanlah

Isi hatiku

Namun bila

Kau masih meragukan diriku

Percayalah bahwa memang benar

Aku mencintaimu lebih dari sahabat

Aku mencintaimu lebih dari sahabat

Don't want us to be just friend

I love you more than you know

Oh baby

Don't want us to be just friend

I love you more than you know

Oh baby

(Z-2)