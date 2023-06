Ini 5 Fakta yang Harus Anda Tahu Soal Oh Sehun, Bintang Serial All That We Loved

PENGGEMAR drama Korea pasti sudah tidak asing dengan salah satu drama keluaran terbaru, All That We Loved.

Drama yang seluruh episodenya telah komplit itu, mendapuk Oh Sehun, yang juga merupakan anggota dari grup idola K-Pop EXO, sebagai pemeran utama pria.

Dalam drama tersebut, Oh Sehun menjadi karakter bernama Go Yoo, yang merupakan jawara basket di SMA-nya.

Ia memiliki sahabat dekat bernama Go Joon He seorang murid cerdas yang diperankan Jo Joon Young.

Selain dekat dengan sahabatnya, Karakter Go Yoo ternyata memendam rasa juga pada seorang siswi baru bernama Han So Yeon (Jang Yeo Bin).

Di tengah kondisi tersebut, rupanya sang sahabat Go Joon Hee dinyatakan harus menjalani transplantasi ginjal. Tanpa ragu Go Yoo mengajukan diri untuk mendonorkan ginjalnya.

Penasaran dengan sang pemeran Go Yoo di drama ini? Berikut lima fakta menarik tentang Oh Sehun dikutip dari siaran pers Viu, Senin (26/6).

Maknae-nya EXO

Memulai karier sejak remaja, tepatnya saat berusia 12 tahun, Sehun diajak pencari bakat dari agensi SM Entertaintment untuk mengikuti casting sebagai trainee idol.

Akhirnya di 2008, ia resmi menjadi trainee idola di SM Entertaintment setelah mengikuti tahapan casting tersebut.

Berlatih selama empat tahun, akhirnya pada 2012, Sehun melakukandebut bersama EXO di usianya yang menginjak 18 tahun.

Sebagai anggota termuda di antara 12 anggota lainnya, Sehun dipercayakan menjadi lead dancer dan lead rapper di EXO.

Langsung jadi aktor sejak debut di EXO

Sejak melakukan debut di EXO, Sehun langsung memulai karier menjadi aktor sebagai cameo di berbagai drama korea.

Beberapa di antaranya seperti To the Beautiful You (2012) bersama EXO, lalu dalam drama komedi Royal Villa (2013), Sehun bersama Chanyeol jadi cameo sebagai pengunjung club.

EXO juga punya drama web series sendiri yang judulnya EXO Next Door (2015), dalam drama ini Sehun berakting jadi sahabat dari komedian Lee Kwang Soo.

Terbaru, pada 2021, Sehun juga sempat beradu akting dengan aktris kenamaan Song Hye Kyo di drama Now We are Breaking Up.

Aktif jadi model

Tidak hanya jago di bidang musik dan aktor, Sehun juga aktif menjadi model.

Ia telah menjadi wajah untuk berbagai majalah fesyen global seperti Marie Claire, GQ, Vogue, SuperElle, Esquire, dan Leon.

Ia pun terhitung berpengaruh di dunia fesyen dan permodelan sehingga pada 2017 dan 2018 ia didapuk sebagai Best Dressed Man saat menghadiri ajang fesyen show Louis Vuitton di Paris, Prancis.

Miliki sub unit rapper berbakat

Bersama dengan Park Chanyeol, Sehun mengisi subunit dari EXO yaitu EXO SC. Keduanya merilis mini album perdana mereka di 2019 berjudul What a Life.

Dalam waktu singkat yaitu setahun, keduanya pun menghadirkan album penuh pertamanya 1 Billion Views.

Album berisi sembilan lagu ini menjadi salah satu album duo paling laris di Korea.

Rajin berdonasi

Musisi kelahiran 1994 itu, ternyata memiliki satu hobi unik yaitu rajin ikut kerja sosial dan berdonasi.

Ia berkali-kali mendorong donasi untuk kesejahteraan bagi anak-anak, salah satunya bersama dengan Irene Red Velvet di 2016. Keduanya menghadirkan kampanye bertajuk Make a Promise, yang dihelat oleh UNICEF dan Louis Vuitton untuk anak-anak kurang beruntung.

Sebelum debut bahkan Sehun bersama anggota EXO lainnya sering melakukan kerja sosial, salah satunya di panti asuhan Eden I Villa.

Ternyata setelah debut dan jadi artis terkenal pun Sehun masih sering memberikan bantuan uang ke panti asuhan itu.

Di 2017, Sehun mendonasikan 10 juta won (sekitar Rp117 juta) masing-masing untuk Eden I Ville dan Komunitas Yayasan Kesejahteraan Bapsang.

Pada 2020, ia juga berkontribusi pada almamater-nya SD Seol Mangu dengan berdonasi sebesar 20 juta Won (Rp231,6 juta) untuk membiayai para murid berprestasi yang membutuhkan dukungan dana. (Ant/Z-1)