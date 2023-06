MK xyz Rilis No Boys Allowed

MK xyz, penyanyi, penulis lagu, penari, dan aktris asal Amerika Serikat (AS) kembali merilis karya terbarunya berjudul No Boys Allowed lewat label musik Epic Records dan RZ3 Recordings.

Diproduseri oleh produser pemenang penghargaan Grammy Theron Thomas (yang memproduseri lagu About Damn Time milik Lizzo) bersama Sam Sumser dan Sean Small, No Boys Allowed diwarnai permainan gitar yang airy di atas hentakan drum yang hipnotik.

Kepribadian dan gaya khas MK xyz terdengar kuat di bagian verse dan chorus yang mengajak semua pendengarnya bernyanyi. Melodi-melodi yang adiktif dan flow nyanyian yang rapat saling bergantian sepanjang No Boys Allowed yang kental dengan musikalitas khas MK.

Baca juga: Dr Dre Ungkap Klub Liga Primer Inggris Favoritnya

Disutradarai oleh Madeline Kate Kann, video klip No Boys Allowed menampilkan MK dan crew-nya di sebuah pembangkit listrik dengan koreografi yang prima, dikemas lewat beragam shot yang memukau.

Dengan pesan empowering yang dibawa, No Boys Allowed menjadi salah satu lagu yang tepat untuk mewarnai bulan pride tahun ini.

Seorang musisi queer, MK xyz membawa semangat inklusivitas lewat karya-karyanya. Ia difitur di seri video ICONS dari GLAAD.

Baca juga: Grentperez Rilis EP When We Were Younger

Di kesempatan itu, MK berbagi tentang kisah hidupnya dan membahas tentang betapa penting komunitas queer baginya. Wajah MK juga terpampang di billboard Times Square di New York dalam rangka Asian American Girls Club Playlist dari Amazon Music sepanjang Mei.

Lagu No Boys Allowed dan MK akan difitur di VICE Special Report: Out Loud – sebuah film dokumenter tentang seniman-seniman queer groundbreaking yang akan ditayangkan di channel TV dan kanal YouTube VICE pada 15 Juni mendatang.

No Boys Allowed dirilis setelah single Baddie, yang mendapatkan dukungan dari berbagai radio dan media di Asia Tenggara. Baddie mendapatkan pujian dari Soul Bounce, dan RAP-UP yang mengatakan "MK xyz dengan cepat mengukuhkan namanya sendiri."

MK menarik perhatian dunia lewat single Pass It feat. G-Eazy dan "One Time" telah mendapatkan lebih dari 10 juta stream.

Kemampuan akting MK dapat dinikmati lewat seri vampir First Kill di Netflix. Ia memerankan Tess di seri yang masuk ke dalam deretan 10 seri yang paling ditonton di Netflix. (RO/Z-1)