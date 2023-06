FILM Transformers: Rise of the Beasts resmi tayang di bioskop 7 Juni mendatang. Film ini telah ditunggu-tunggu oleh penggemar di berbagai negara setelah sekuel terakhirnya pada tahun 2017.

Sebelumnya, sekuel film ini telah tayang dengan lima kisah menakjubkan. Kelima sekuel tersebut yaitu Transformer (2007), Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Transformers: Dark of the Moon (2011), Transformers: Age of Extinction (2014), dan Transformers: The Last Knight (2017).

Dengan diprediksi berdurasi selama 1 jam 57 menit film ini digarap oleh sutradara Steven Caple Jr dan penulis Joby Harold. Mereka menggandeng sederet aktor besar seperti Pete Davidson, Michelle Yeoh, hingga Ron Perlman.

Dikutip dari Indiwire, film Transformers: Rise of the Beasts berlatar belakang tahun 90'an yang cukup unik. Film ini akan membawa penonton dalam petualangan keliling dunia tahun 90-an.

Autobots memperkenalkan generasi baru Transformer Maximals dalam pertempuran yang ada di bumi antara Autobots dan Decepticons. Seperti diketahui berdasarkan spin-off Transformers, akan ada robot yang merubah bentuk menjadi hewan.

Sinopsis Transformers: Rise of the Beasts

Awal mulai film dimulai dari tahun 1994, layaknya film yang terdahulu, mobil yang dikendarai oleh Noah Diaz (Anthony Ramos) hilang kendali saat tengah dikendarai olehnya. Tidak disangka ternyata mobil milikinya merupakan autobots dan secara otomatis termasuk dalam perkumpulan para autobots.

Pertemuan Optimus Prime dengan autobots berbentuk gorila bernama Optimus Primal terjadi ditengah petualangan mereka yang sedang berada di tengah hutan belantara.

Sementara kelompok autobot generasi baru yang dikenal dengan Maximals atau optimus primal, merupakan kelompok autobots yang masuk golongan beast war atau robot alien yang bisa merubah kendaraan menjadi bentuk binatang.

Optimus Primal memimpin Maximal lain yang terdiri dari Rhinox-Maximal Badak (David Sobolov), Airazor-Maximal Elang (Michelle Yeoh) dan Cheetor-Maximal Cheetah (Tongayi Chirisa). Bahkan Optimus primal juga sempat memberikan peringatan mengenai ancaman srangan besar terhadap manusia yang akan dilakukan oleh makhluk pemakan planet bumi atau juga dikenal dengan Unicron (Colman Domingo).

Bahkan peperangan kali ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Noah yang ditemani Elena (Dominique Fishback), kelompok Autobots, Maximals, serta Predacons yang akan bersama-sama melawan Scourge (Peter Dinklage) pemimpin dari Terrorcons yang merupakan kelompok yang dikuasai oleh Unicorn yang berambisi mengeksekusi para Autobots.(Z-10)