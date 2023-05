7 Drama Korea Ini Akan Tayang Juni 2023, Ada King The Land

BULAN Mei akan segera berakhir, begitu juga dengan berbagai drama Korea yang telah menemani Anda selama kurang lebih 8 minggu belakang ini.

Namun tidak perlu berkecil hati, karena akan ada drama baru di bulan Juni yang tidak kalah menarik dengan drama di bulan Mei.

Ini adalah beberapa drama yang akan mulai tayang pada Juni 2023.

Baca juga: Daftar 10 Drama Korea Tayang Mei 2023, Ada Tale of The Nine Tailed 1938

Drama Korea Tayang Juni 2023

1. Bloodhounds (9 Juni 2023)

Drama Korea pertama yang tayang pada Juni 2023 ini merupakan drama yang penuh aksi. Bloodhounds akan mengisahkan cerita tentang dua petinju muda yang akhirnya bersekutu dengan rentenir untuk mencari uang untuk menghadapi ancaman yang lebih besar.

Aksi, drama, dan komedi yang menjanjikan, Bloodhounds tayang perdana secara global di Netflix pada 9 Juni 2023. Cuplikan resmi Bloodhounds telah dirilis, menggoda aksi tinju intens dan taruhan tinggi acara tersebut.

Baca juga: Drama Korea ‘Family’ Jadi Proyek Raunian Jang Hyuk dan Jang Nara

2. See You in My 19th Life (17 Juni 2023)

Drama Korea tayang Juni 2023 selanjutnya adalah See You in My 19th Life. Drama ini mengisahkan kehidupan ke-19 tahun Ban Ji-eum (Shin Hye-sun).

Setiap kali dia dilahirkan kembali, dari usia 8 hingga usia 12 tahun, dia mulai mengingat semua kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dia akan menjalani hidupnya dengan kenangan dari semua kehidupan sebelumnya.

Dia benci mengingat semua kehidupan sebelumnya dan setiap kali dia menghadapi akhir hidupnya, dia berharap bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali atau mengingat kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupannya yang ke-18, ketika dia masih berusia 12 tahun, Yoon Joo-won, dia bertemu dengan seorang anak bernama Moon Seo-ha.

Mereka menjadi sangat dekat. Dalam kehidupannya yang ke-19 dan sebagai Ban Ji-eum, dia kembali bertemu dengan Moon Seo-ha (Ahn Bo-hyun). Dia sekarang sudah dewasa. Ban Ji-eum sepenuhnya menyadari siapa Moon Seo-ha dan mendekatinya dengan kasih sayang.

Sedangkan saat Moon Seo-ha masih kecil, ia kehilangan orang-orang yang dicintainya, termasuk cinta pertamanya Yoon Joo-won. Sejak itu, dia menolak menjalin hubungan dengan orang lain. Hidupnya berubah karena kemunculan wanita aneh bernama Ban Ji-eum.

3. King The Land (17 Juni 2023)

Drama korea yang tayang Juni 2023 lainnya asalah King The Land. Drama ini dibintangi oleh Lee Joon-ho dan YoonA.

Drama ini mengisahkan tentang putra dari keluarga chaebol Gu Won (Lee Joon-ho) yang memiliki dan menjalankan King Group. Dia kemudian terlibat dalam perang warisan King Grup. Gu Won adalah pemuda yang cerdas, elegan, dan chic, tapi dia tidak pandai berkencan. Dia tidak bisa menahan senyum palsu.

Cheon Sa-rang (Lim Yoon-A) memiliki kepribadian yang cerah, dengan wajah tersenyum. Dia mulai bekerja di King Hotel, yang menjadi latar belakang beberapa kenangan terindahnya dari masa kecilnya. Saat bekerja di hotel, dia menghadapi berbagai kesulitan. Gu Won dan Cheon Sa-rang kemudian bertemu dan hubungan romantis mereka mulai berkembang.

4. Lies Hidden in My Garden (19 Juni 2023)

Drama Korea tayang Juni 2023 selanjutnya mengisahkan polemik rumah tangga Lies Hidden in My Garden. Drama ini berkisah tentang oo-ran (Kim Tae-Hee) tumbuh dalam keluarga kaya. Dia sekarang menjadi ibu rumah tangga dan menikah dengan Jae-ho (Kim Sung-Oh), yang bekerja sebagai dokter. Mereka tinggal di sebuah rumah dengan pekarangan. Joo-ran bahagia dan menjalani kehidupan yang ideal.

Kehidupan sehari-harinya yang damai tiba-tiba terguncang ketika dia mencium bau aneh di halaman belakang rumahnya. Hal ini menyebabkan Joo-ran akhirnya menyelidiki suaminya dan bertemu Sang-eun (Lim Ji-yeon).

Sang-eun menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda dari Joo-Ran. Dia dibesarkan di lingkungan yang miskin dan bahkan sekarang, dia menderita kesulitan keuangan. Dia tinggal di apartemen sewaan yang kumuh bersama suaminya Yoon-Beom (Choi Jae-rim).

Yoon-beom bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Sang-eun mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya Yoon-beom. Hidupnya benar-benar sengsara. Suatu hari, dia menerima panggilan telepon bahwa Yoon-beom sudah meninggal.

5. The Devil (23 Juni 2023)

Drama korea selanjutnya yang akan tayang pada Juni 2023 adalahThe Devil yang akan mengisahkan tentang cerita Ku San-young, diperankan oleh Kim Tae-ri (The Handmaiden, Mr. Sunshine), saat dia menemukan lima artefak magis peninggalan ayahnya. Kelima objek magis itu berbagi hubungan misterius dengan dunia yang tidak dikenal, berfungsi sebagai pintu menuju alam eksistensi yang berbeda.

Menggabungkan mistisisme dengan misteri multigenerasi, The Devil juga dibintangi oleh Oh Jung-se (Camellia Blooms) dan Hong-kyung (Innocence). Drama Korea The Devil akan tayang di Disney+, mulai 23 Juni 2023.

6. Heartbeat (26 Juni 2023)

Drama Korea Heartbeat juga dijadwalkan tayang pada Juni 2023. Drama ini mengisahkan tentang Sun Woo-hyeol (TaecYeon) adalah setengah manusia dan setengah vampir. Dia sangat ingin menjadi manusia seutuhnya, tetapi dia melewatkan kesempatannya karena satu hari dalam 100 tahun. Dia punya alasan mengapa dia ingin menjadi manusia.

Sun Woo-hyeol adalah pengadopsi awal fesyen yang harus menggunakan sesuatu yang baru dan merupakan trend-setter. Dia kebetulan terlibat dengan Joo In-hae (Won Ji-an).

Dia bekerja sebagai perawat-guru kontrak dan dia menjalankan wisma. Karena latar belakang keuangannya yang buruk, dia melakukan banyak pekerjaan paruh waktu. Dia dikenal sebagai orang yang berhati dingin oleh orang lain. Keadaan membuat Sun Woo-hyeol dan Joo In-hae berbagi rumah bersama. Hubungan mereka pun berkembang secara romantis.

7. Numbers (26 Juni 2023)

Drama Korea selanjutnya yang akan tayang 2023 adalah Numbers. Drama ini akan mengisahkan Jang Ho-woo (Kim Myung-soo) yang bekerja sebagai akuntan di Kantor Akuntan Taeil. Perusahaan itu adalah salah satu dari 4 kantor akuntan besar di Korea Selatan.

Jang Ho-Woo kebetulan satu-satunya karyawan di Kantor Akuntan Taeil yang hanya berpendidikan SMA, tapi dia sangat cerdas. Dia menghadapi absurditas di kantor akuntan dan memperjuangkan keadilan. Sementara itu, Han Seung-jo (Choi Jin-hyuk) juga bekerja di Kantor Akuntan Taeil. Dia memiliki latar belakang yang sempurna dan ayahnya bekerja sebagai wakil presiden di Kantor Akuntan Taeil. (Z-10)