Suga BTS dan Halsey Kembali Duet Untuk OST Video Game Diablo 4

DUA sahabat, Suga BTS dan Halsey kembali berduet dalam sebuah lagu berjudul Lilith. Sebelumnya Halsey juga pernah berkolaborasi dengan grup BTS dengan lagu Boy With Luv, kali ini Ia hanya akan kembali hanya duet denga Suga.

Teaser video musik kolaborasi Suga BTS dan Halsey resmi diluncurkan pada Kamis (1/6) kemarin.

Lagu ini awalnya dirilis pada 2021 sebagai bagian dari album keempat Halsey yang bertajuk If I Can’t Have Love, I Want Power dan lagu baru terkini akan menjadi bagian dari soundtrack untuk video game role-playing yang akan datang Diablo IV.

Untuk lagu Lilith (Diablo IV Anthem) sendiri akan segera diluncurkan pada Senin (5/6) atau sehari sebelum game tersebut resmi launching.

Lagu Lilith (Diablo IV Anthem) ini menandai kolaborasi ketiga Suga dan Halsey setelah Suga’s Interlude dari album D-2 (2020), Halsey Manic dan lagu hit BTS tahun 2019 Boy With Luv.

Keduanya juga diketahui telah mempertahankan persahabatan yang erat selama bertahun-tahun, Halsey juga muncul dalam film dokumenter terbaru Suga, Suga: Road to D-Day. Mereka juga sempat duet di atas panggung konser Suga di LA, Amerika Serikat. (Z-10)