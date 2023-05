Ini 5 Alasan untuk Nonton Serial A+

LAYANAN streaming video global Prime Video akan segera menghadirkan serial Original bertemakan coming-of-age dari Indonesia berjudul A+, yang akan tayang perdana secara eksklusif pada Kamis (25/5).

Diproduksi oleh Falcon Pictures dan disutradarai oleh Fajar Bustomi, serial ini mengikuti lima murid pintar yang melawan sebuah sistem pendidikan yang rusak dan manipulatif.

Sebuah adaptasi dari cerita Wattpad yang sangat populer berjudul sama karya Ananda Putri, A+ menyatukan bintang-bintang muda yang sedang naik daun termasuk Nurra Datau, Antonio Blanco Jr, Ziva Magnolya, Rey Bong, Livy Renata, dan Aliando Syarief.

Dalam acara konferensi pers yang digelar Sabtu (20/5), para pemain, sutradara Fajar Bustomi, dan penulis cerita Wattpad Ananda Putri memberikan komentar dan penjelasan lebih lanjut mengenai serial tersebut.

Berikut adalah lima alasan mengapa Anda harus menonton serial A+

Serial pertama sutradara Fajar Bustomi

A+ menjadi serial pertama yang digarap sutradara Fajar Bustomi, yang sebelumnya dikenal lewat trilogi film Dilan.

Sang sutradara menjelaskan hal yang membuatnya tertarik dengan A+ adalah kisah remajanya yang tidak biasa.

“Saya suka dunia remaja, dunia anak SMA. Namun ceritanya berbeda dari yang pernah saya pegang. Menariknya adalah semua karakternya memiliki kepintaran di atas rata-rata, dan mereka ingin mengungkap kebobrokan sekolah yang menyiksa siswa-siswinya. Itu adalah tantangan buat saya yang harus saya ambil,” komentarnya.

Menghadirkan enam episode, Fajar menambahkan setiap episode memiliki karakter yang mendominasi sehingga dibuatnya seperti film, “Saya harus membuat cerita yang tidak tertebak.”

Memiliki pesan pada dunia pendidikan

Membawa tema coming-of-age, serial A+ membawa sebuah pesan mendalam mengenai sistem pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh sang penulis cerita Wattpad Ananda Putri, “Cerita ini berangkat dari keresahan aku sendiri tentang tekanan pendidikan di Indonesia. Aku juga pernah merasakan bagaimana kita harus mendapatkan validasi dari hal-hal akademis ketika menjadi pelajar dulu. Menurutku, itu yang bisa dituangkan ke cerita agar orang-orang bisa aware dengan isu ini.”

Karakter yang beragam

A+ menceritakan siswa-siswi jenius dan berani yang mengesampingkan perbedaan untuk bersatu mengungkap kebenaran tentang sekolah mereka. Perbedaan tersebut tentunya menghasilkan berbagai karakter yang beragam.

Nurra Datau, yang memerankan karakter Kalypso Dirgantari, mengaku ia, “Mendapatkan banyak referensi dari teman-temannya untuk membawa karakter dengan gaya bicara yang cerdas”.

Sementara itu, Antonio Blanco Jr menjelaskan Re Dirgantara merupakan karakter bad boy yang tidak biasa.

“Dia itu sosok bad boy yang tidak cuma berandalan, tetapi juga jenius. Aku harus mencari cara untuk menggabungkan kedua sisi tersebut,” ungkapnya.

Di sisi lain, Aliando Syarief yang berperan sebagai Bramantyo Sadewa melihat karakternya sebagai “sosok yang sangat mendukung dan sayang dengan adiknya”.

Sisi baru para pemain

Memerankan karakter yang beragam dan jenius, para pemain mengaku bahwa mereka harus mengeluarkan sisi baru diri mereka. Rey Bong yang berperan sebagai Kenan Aditya berkomentar, “Mungkin 80% karakter yang kita perankan bertolak belakang dengan kita.”

Hal ini disetujui oleh Ziva Magnolya yang berperan sebagai Adinda Aletheia.

“Mungkin ketika aku mendapatkan peran sebagai Ale, ada salah satu hal dalam diriku yang bisa muncul. Jadi ada sisi lain yang harus dikeluarkan juga,” ujarnya.

Tentunya para penggemar tidak sabar lagi menantikan sisi lain para pemain yang tidak pernah terlihat sebelumnya di serial A+.

Kekompakan di balik layar

Serial A+ akan memperlihatkan dinamika pertemanan anak-anak remaja yang menarik untuk diikuti. Para pemain pun menjelaskan suasana syuting banyak diisi dengan keseruan bersama.

Ziva bahkan berkomentar, “Kita semua sangat heboh, sangat natural uniknya.”

Dengan kekompakan di balik layar, sepertinya kita dapat menantikan chemistry yang kuat dari para pemain.

A+ juga telah mengeluarkan trailer perdana yang memberikan sekilas gambaran ketegangan sekaligus keseruan yang menanti.

Adegan dibuka dengan penjelasan sebuah sekolah yang memberikan keringanan biaya SPP berdasarkan peringkat murid. Sebuah insiden tragis pun memicu perlawanan dari lima murid yang pemberani.

A+ juga turut menghadirkan bintang-bintang ternama, termasuk Nadine Alexandra, Shareefa Daanish, Verdi Solaiman, Atiqah Hasiholan, Rizky Hanggono, dan masih banyak lagi. (Z-1)