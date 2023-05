Laufey Rilis Single From The Start

PENYANYI jazz dan multiinstrumentalis yang sedang ramai dibicarakan, Laufey, kembali merilis lagu baru berjudul From The Start melalui AWAL Recordings.

Laufey menjelaskan, "From The Start adalah lagu yang terinspirasi oleh musik bossa nova tentang jatuh cinta dengan sahabat terbaikmu, yang ternyata dia mencintai orang lain. Saya menulis lagu ini untuk menciptakan perpaduan antara suara musik klasik dengan lirik yang modern."

From The Start adalah cuplikan pertama dari banyak rilisan baru Laufey tahun ini. Lagu ini mengikuti perilisan A Night At The Symphon—kumpulan lagu yang direkam oleh Laufey bersama Iceland Symphony Orchestra selama pertunjukan dua malam yang laris di Harpa Concert Hall, Reykjavík tahun lalu.

A Night At The Symphony mencakup lagu-lagu yang sebelumnya dirilis dalam album debut Laufey, Everything I Know About Love dan EP keluaran 2021, Typical of Me.

Selain itu, Laufey baru ini mengumumkan konsernya bersama Los Angeles Philharmonic Orchestra pada musim gugur ini, serta tur musim panasnya di Australia dan Asia, yang terjual habis hanya dalam hitungan beberapa menit.

Laufey juga akan tampil di berbagai festival musik pada musim panas ini termasuk Java Jazz Festival di Jakarta, Ottawa Jazz Festival, dan THING Festival. (RO/Z-1)