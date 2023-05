Sia Menikah dengan Dan Bernad di Italia

SIA menikahi pacarnya Dan Bernad pada akhir pekan di Italia. Hanya ada empat tamu yang datang, acara ini berlangsung sangat intim di Villa Olivetta Dolce dan Gabbana, Italia.

Sia mengenakan gaun putri duyung berlengan tiga perempat, dengan leher tinggi dan detail kancing halus di bagian depan. Dia menambahkan tudung tipis yang serasi dengan detail renda. Sementara suaminya memilih tuksedo berwarna terang dengan ikat pinggang sutra dan dasi kupu-kupu.

Pasangan itu berikrar sumpah di bawah gazebo besi yang dihiasi dengan motif bunga pink, ungu, kuning dan putih yang menakjubkan. Ruang luar juga menampilkan meja emas mewah dengan lilin putih di kotak kaca.

Villa Olivetta Dolce dan Gabbana yang menakjubkan juga merupakan tempat Kourtney Kardashian dan Travis Barker bertukar sumpah.

Tidak jelas kapan keduanya pertama kali mulai berkencan, Sia merahasiakan hubungan romansa mereka. Ia hanya berbagi satu foto cintanya tahun lalu di Instagram.

Meskipun tidak jelas berapa lama Sia dan Bernad telah berkencan, mereka sempat berfoto bersama di karpet merah pemutaran perdana remake West Side Story karya Steven Spielberg pada Desember 2021. Sia juga berbagi foto dengan Bernad ke akun Instagram-nya pada Oktober 2022, dengan caption:

“Kebanggaan selamanya! #lgbtqia+#LAFC #22 juga baru saja menyelesaikan album berikutnya! Hari yang menyenangkan!”

Penyanyi dan penulis lagu Australia ini sebelumnya menikah dengan pembuat film Erik Anders Lang. Pasangan ini mengumumkan pertunangan mereka pada Juni 2014 dan menikah dua bulan kemudian di rumahnya di Palm Springs, California. Namun mereka bercerai pada Desember 2016.

Sia belum merilis album studio sejak ‘This Is Acting’ 2016 diluncurkan. Tapi itu tidak membuatnya keluar dari tangga lagu Billboard.

Tahun lalu, lagu milik Sia ‘Unstoppable’ dari proyek 2016 didaur ulang. Menjadi viral di TikTok, lagu ini berhasil menduduki puncak tangga lagu Adult Pop Airplay dan Adult Contemporary enam tahun setelah rilis awal dan memuncak di No. 28 di Billboard Hot 100. This Is Acting juga tertular dan jadi satu-satunya Hot 100 No. 1. (Z-1