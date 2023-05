Sza tidak Percaya Kill Bill Duduki Peringkat Satu Billboard

LAGU Kill Bill milik Sza berhasil menempati posisi 1 di chart Billboard Hot 100. Penyanyi asal Amerika Serikat (AS) itu pun tidak menyangka apa yang diimpikannya dalam hidup dapat terwujud saat ini. Hal itu diungkapkan Sza dalam cuitan di akun Twitter pribadinya.

"Aku masih tidak percaya dan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyadari ini. Karena ini adalah mimpi terbesarku dalam karierku," kata dia.

Penyanyi berusia 32 tahun itu kemudian menghaturkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendengarkan lagu Kill Bill dan menjadikan sebagai lagu nomor 1 di chart Billboard.

"Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua ini. Untuk orang-orang, fan base dan semua telinga yang mendengarkan laguku," beber dia.

Sejak dirilis pada Desember 2022, album Sza, yang bertajuk SOS, berhasil masuk ke jajaran Hot 100 Billboard selama 18 minggu.

Lagu Kill Bill berhasil diputar di radio sebanyak 86,5 juta kali dan 28,3 juta kali didengarkan di platform musik serta 5 ribu kali diunduh dalam kurun waktu 14-20 April 2023.

Selain itu, lagu Kill Bill juga berhasil menjadi lagu R&B dari penyanyi perempuan yang paling lama menempati posisi nomor 1 di chart Billboard, mengalahkan rekor Mary J Blige, yang pernah menempati chart nomor 1 Billbord selama 15 minggu. (Z-1)