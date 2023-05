Aespa Luncurkan Lagu ‘Welcome To MY World’

AESPA merilis lagu pra-launch mereka ‘Welcome To MY World’ bersama dengan video musik untuk lagu tersebut, Selasa (2/5) pukul 6 sore waktu setempat.

Lagu baru ini hadir menjelang mini album ketiga mereka ‘MY World’ dan single utamanya ‘Spicy’, yang akan dikeluarkan pada Senin (8/5).

Dalam visual lagu baru mereka, para anggota Aespa melakukan perjalanan darat ke hutan dan terhubung dengan alam. Namun, aura misterius mengikuti mereka dalam perjalanan mereka, dan kemudian mengungkapkan dirinya sebagai nævis, sistem AI yang dipersonifikasikan dari pengetahuan kelompok tersebut.

Girl group ini sebelumnya meluncurkan daftar lagu rekaman melalui photoset interaktif di situs web mereka aespa.com. Selain 'Welcome To MY World' dan 'Spicy', 'MY World' aespa akan menyertakan B-side 'Salty & Sweet', 'Haus', 'I'm Unhappy' dan 'Till We Meet Again'.

Aespa menampilkan keempat B-side di konser ‘SYNK: Hyper Line’ mereka pada bulan Februari bersama beberapa lagu lain yang belum pernah dirilis. Pada saat perilisan, tidak jelas kapan lagu preview yang tersisa, termasuk lagu solo oleh masing-masing anggota grup, yang akan dirilis.

Di lagu ‘Welcome To MY World’ aespa bersatu kembali dengan nævis, menyeimbangkan gitar halus yang sendu dengan orkestrasi layar lebar, lagu pop alternatif ini mengundang penggemar di mana pun untuk membenamkan diri dalam musik kuartet.

Lagu baru di album MY World ini menandakan musim kedua SMCU (SM Culture Universe) dan menarik penonton dengan koleksi lagu yang dinamis, beragam cocok untuk menari dengan balada R&B yang melonjak dan pop alternatif yang menjulang tinggi.

Grup tersebut juga membagikan video lagu bertema horor untuk lagu ‘I'm Unhappy"l’ yang memperlihatkan para anggota kembali ke sekolah menengah.

Musim panas ini, aespa akan membuat sejarah dengan tampil di Festival Governor's Ball di New York dan Festival Outside Lands di San Francisco sebagai grup K-Pop pertama yang tampil di kedua festival tersebut. Pada 2022 lalu, aespa membuat debut festival Amerika Serikat (AS) mereka di Coachella di mana mereka tampil di panggung utama.

Kemudian, mereka membuat debut di TV AS larut malam resmi mereka di Jimmy Kimmel Live dan memulai Seri Konser Musim Panas Good Morning America di Central Park. Lalu pada Juli mendatang, aespa merayakan peluncuran Girls –The 2nd Mini Album yang memulai debutnya di #1 di tangga lagu Penjualan Album Teratas Billboard. (Z-10)