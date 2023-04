Teaser Terbaru Film Aghniny Haque, Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji Dirilis

RELATE Films merilis teaser film terbaru Aghniny Haque, yang berjudul Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji. Film tentang praktik pesugihan persembahan Relate Films bersama Visionari Capital itu dibagikan melalui kanal Youtube Relate Films.

Dibuka dengan adegan seorang pria melafalkan mantra Jawa yang biasa dibacakan saat menggelar pesugihan, lengkap dengan sesajen dan jimat mematikan, teaser Kaijman menyambut para penonton dengan teror mengerikan.

Adegan bergulir dari sosok mayat membusuk yang dibungkus dengan kantung mayat berwarna oranye, berpindah pada sosok Asha (Aghniny Haque) yang sedang membakar jimat berbentuk amplop dan seorang makhluk misterius berambut gondrong merangkak di tengah kegelapan.

Baca juga: Mouly Surya Lanjutkan Syuting Film Perang Kota

Tidak kalah mencengangkan, sosok Tio Pakusadewo (berperan sebagai Ismail) terbahak menyaksikan mayat gantung diri menambah kengerian dalam teaser tersebut.

Teaser film Kajiman juga menampilkan sosok Aghniny kesurupan, sampai perlu diamankan oleh dua pria berseragam serba hitam.

Semburan api yang dibuat melingkar sebagai lambang pesugihan, penelusuran rumah angker, benda-benda kuno yang menyeramkan, akan menjadi objek yang sulit diabaikan oleh para penonton.

Baca juga: Film Horor Sosok Ketiga Berbumbu Kecemburuan dan Konflik Dirilis

Film yang disutradarai Adriyanto Dewo dan diproduseri Perlita Desiani itu mengangkat tema tentang sosok makhluk mitologi Jawa bernama Kajiman.

Dalam mitos budaya Jawa, Kajiman dikenal sebagai makhluk gaib terkuat dan bisa dijadikan khodam untuk pesugihan. Sosok iblis ini akan mendekati manusia untuk dipengaruhi agar ikut dalam aliran sesat.

Unsur tradisi dalam kebudayaan Jawa seperti primbon dan weton pun akan turut digambarkan dalam film.

MI/HO--Adegan dalam film Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji

Selain Aghniny, film ini juga dibintangi Tio Pakusadewo, Mian Tiara, Ully Triani dan aktor Malaysia Iedil Dzuhrie Alaudin.

Dijadwalkan tayang 18 Mei 2023, Kajiman dipenuhi dengan adegan mengejutkan yang hadir tanpa bisa diduga.

"Bisa dibilang, Kajiman ini film yang penuh adegan menegangkan! Gue, sih, enggak nyaranin kalian nonton sendirian,” kata Aghniny.

Aghni mengaku sangat menikmati proses syuting film horor Kajiman, terutama di adegan kesurupan.

“Nah, kalo adegan kesurupan itu aku suka! Karena aku suka adegan yang ekstra-ekstra. Memang butuh tenaga banget, tapi itu yang bikin seru,” lanjut Aghniny.

Syuting film horor biasanya memang tidak lepas dari tempat angker yang menjadi lokasi syuting. Hal mistis selama syuting pun turut dirasakan Aghni.

"Aku ngerasa merinding banget pas syuting di apartemen, tepatnya itu di koridor apartemen. By the way itu apartemen yang udah gak bisa digunain, kayak udah mau hancur karena ada sengketa.” tutur Aghniny.

"Itu aneh banget, kan apartemen susun gitu, terus di tiap lantainya, kan kalo ngomongin masalah feng shui kalau kita keluar dari lift kan harusnya gak boleh ada kaca karena kita bakal kaget, nah anehnya di apartemen itu di setiap lantainya di depan liftnya ada kaca. Pokoknya di bagian situ aku ngerasa merinding banget,” pungkasnya.

Jalan cerita

Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji mengisahkan Asha (Aghniny Haque), seorang perawat yang baru saja kehilangan ibunya yang meninggal.

Ditinggal ibu, satu-satunya orang yang dimiliki, menjadi kenyataan pahit yang sulit diterima Asha. Mencoba untuk kembali menjalani hidup, Asha mengambil tugas sebagai perawat di rumah pasien lanjut usia bernama Ismail (Tio Pakusadewo) yang menderita penyakit misterius. Tapi semenjak itu, pekerjaan Asha perlahan terusik karena ia dihujani teror gaib dan kerap mendengar suara bisikan arwah ibunya.

Demi mengungkap misteri yang dihadapi, Asha meminta bantuan temannya, Rama (Jourdy Pranata). Tanpa disadari, nasib Asha dan Rama berada di ujung tanduk karena terjebak dalam ritual sesat pengikut Kajiman, sosok iblis terkejam yang disembah dengan mantra Jawa melalui pesugihan.

Konon, menurut kepercayaan Jawa, hanya pewaris weton Selasa Kliwon yang dipercaya dapat menaklukan Kajiman, namun di sisi lain keberadaannya juga diburu pengikut Kajiman untuk dijadikan tumbal pesugihan.

Berkejaran dengan waktu, Asha dan Rama mencoba mencari jalan keluar untuk membebaskan diri dari jeratan Kajiman dan teror ilmu hitam.

Sebelum menonton filmnya yang akan ditayangkan serentak mulai 18 Mei 2023 di seluruh bioskop Indonesia, teaser Kajiman: Iblis Terkejam Penagih Janji sudah dapat ditonton melalui kanal Youtube Relate Films. (RO/Z-1)