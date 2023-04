Minhyuk akan Wamil, Seluruh Personel MONSTA X Berkumpul

PARA personel grup idola K-pop MONSTA X berkumpul secara lengkap sebelum pendaftaran wajib militer Minhyuk dalam sebuah momen makan malam.

Minhyuk melalui akun Twitter resmi MONSTA X, Minggu (2/4), membagikan dua foto yang memperlihatkan seluruh personel grup termasuk Shownu, yang saat ini masih bertugas di militer, saat mereka makan malam.

Minhyuk, yang bersiap untuk menjalani wajib militer pada 4 April 2023, seperti disiarkan Soompi, Senin (3/4), menuliskan keterangan foto yang dapat diartikan, "Makanan enak. Ayo makan bersama lagi, teman-teman."

Sementara itu, MONSTA X tanpa Shownu, yang akan keluar menyelesaikan tugas militer bulan ini, tampil sebagai grup di episode terbaru acara Knowing Bros (Ask Us Anything) akhir pekan. (Ant/Z-1)