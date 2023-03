Gandeng Claud, Odesza Rilis Single To Be Yours

MELANJUTKAN sederet prestasi yang mereka raih, termasuk nominasi penghargaan Grammy untuk Best Dance/Electronic album dan single sebelumnya, Hopeful yang masuk ke chart Top 20 Billboard Hot Dance/Electronic Songs, Odesza merilis single terbaru berjudul To Be Yours. Bintang indie-pop asal Chicago, Claud, menampilkan vokal dreamy-nya di lagu ini. Claud merupakan musisi pertama yang bergabung dengan label musik milik Phoebe Bridgers.

"To Be Yours sebenarnya sudah kami mulai buat di akhir 2018. Kami suka dengan idenya namun kesulitan menemukan vokal yang tepat, sampai akhirnya menemukan Claud, yang mengirimkan contoh vokalnya yang luar biasa," cerita Odesza, yang terdiri dari Harrison Mills dan Clayton Knight.

"Setelah mendengar Claud, kami tahu kami menemukan sesuatu yang istimewa. Melodi vokal Claud melengkapi lagu ini dengan sempurna. Kami sangat senang dengan lagu ini dan tak sabar bagi para pendengar kamu untuk mendengarnya," lanjut duo tersebut

"To Be Yours dibuat dengan sangat kebetulan," tambah Claud. "Harrison dan Clayton mengirimkan beberapa lagu, dan aku paling menyukai lagu ini. Aku segera mulai membuat rekaman dan melodinya mengalir secara alami. Odesza membuat prosesnya terasa mudah, karena mereka punya cara yang kuat untuk membangkitkan emosi dalam musik-musik mereka, dan setelah lagu ini selesai, aku rasa kami semua merasa sangat terhubung dengan lagu ini."

Bulan lalu, Odesza juga baru saja merilis edisi remix dari album mereka, The Last Goodbye, dan hadir di malam penganugerahan penghargaan Grammy ke-65 saat mereka mendapatkan nominasi di kategori Best Dance/Electronic Album.

Tahun 2023 akan menjadi tahun yang besar bagi Odesza, yang siap tampil sebagai penampil utama di berbagai festival musik ternama termasuk Bonnaroo dan Governors Ball.

Billboard menulis "bagaimana ODESZA menjadi salah satu headline terbesar di festival musim panas ini" di sebuah artikel yang juga menyebutkan tentang kesuksesan tur amphitheater mereka serta dan berbagai penampilan live mereka di seluruh dunia.

Tahun 2022 lalu, duo asal Seattle ini menggebrak skena musik dance dan elektronik dunia lewat album The Last Goodbye dan versi remix-nya – The Last Goodbye Remixes N°.1 dan The Last Goodbye Remixes N°.2, serta The Last Goodbye Tour, yang menjual lebih dari 450.000 tiket dan digelar di berbagai amphitheater, dan penampilan mereka di sejumlah venue ternama termasuk di Climate Pledge Arena Seattle, The Forum di Los Angeles, dan stadium Forest Hills di New York. Odesza sukses menjadi musisi elektronik pertama yang melakukan tur seperti ini. (RO/Z-1)