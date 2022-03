Odesza Umumkan Album The Last Goodbye akan Dirilis 22 Juli

DUO peraih nominasi Grammy Award, ODESZA, mengumumkan album studio ke-4 mereka, The Last Goodbye, yang siap dirilis pada 22 Juli 2022 mendatang melalui Foreign Family Collective/Ninja Tune.

Dideskripsikan sebagai album yang simfonik, kaya, dan penuh emosi, The Last Goodbye dipastikan menjadi album paling ambisius dari duo elektronik asal Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari Harrison Mills dan Clayton Knight tersebut..

Penuh nuansa nostaljik namun tetap membawa semangat kekinian, The Last Goodbye menjadi sebuah pengalaman sonik yang luas dengan pembahasan seputar antar-hubungan dan kenangan.

Masa lalu dan masa kini bersatu padu di The Last Goodbye dengan selingan-selingan rekaman suara dari rekaman video pribadi, sesi-sesi hipnoterapi, dan bahkan rekaman suara dari kedua orangtua mereka, serta sederet musisi-musisi yang dihadirkan di album ini yaitu The Knocks, Bettye LaVette, MARO, Lapsley, Olafur Arnalds, Julianna Barwick, Izzy Bizu, dan Charlie Houston.

Sebelumnya, ODESZA telah berkolaborasi dengan berbagai musisi papan atas di antaranya Leon Bridges, Little Dragon, Regina Spektor, RY X, Naomi Wild, dan sebagainya.

Mengenai album terbaru mereka, ODESZA mengatakan, “Selama beberapa tahun belakangan ini, kami dapat melakukan refeksi diri tentang siapa kami sebenarnya, apa makna dari yang kami lakukan saat ini, dan juga untuk siapa kami melakukan ini semua. Kami menjadi fokus dan terinspirasi oleh pengaruh yang keluarga dan teman-teman kami bawa dan kami ingin terus membawa semangat itu seraya kami terus berjalan maju ke depan. Kami menemukan kenyamanan dari fakta bahwa mereka yang mencintai kita akan terus berada di sisi kita dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari diri kita. Apakah ada kata perpisahan? Bagi kami tidak ada. Jadi, dari kami untuk kalian semua. Album The Last Goodbye.”

Bersamaan dengan pengumuman album terbaru mereka, ODESZA turut merilis single baru berjudul Love Letter (feat. The Knocks), yang diwarnai dengan refrain vokal penuh emosi dan synth bernuansa orkestra.

Lagu tersebut dirilis menyusul dua single sebelumnya yaitu The Last Goodbye, yang menampilkan Bettye LaVette dan dideskripsikan Billboard sebagai “a sleek, propulsive stunner” dan “powerful” oleh Wonderland, dan Better Now, yang menampilkan MARO dan didaulat sebagai sebuah “lagu uplifting yang cocok untuk musim semi” oleh Notion.

Mengenai kolaborasi mereka dengan ODESZA, The Knocks, yang telah berkolaborasi dengan Katy Perry, Nicki Minaj, dan Britney Spears, mengatakan, “Lagu ini memiliki perjalanan yang panjang! Semuanya dimulai 5 tahun yang lalu dan telah memiliki banyak versi sebelum akhirnya ODESZA menyelesaikannya. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dari lagu ini. Lagu ini adalah salah satu lagu yang kami selalu coba kerjakan dan ujung-ujungnya membuat kami merasa frustasi karena kami tahu lagu ini luar biasa namun pada saat itu kami belum bisa menyelesaikannya dengan benar.”

“Kami jadi ingat saat kami pertama kali bertemu ODESZA di area backstage sebuah festival dan pada saat itu kami sudah menyukai musik kami satu sama lain dan akhirnya kami membahas tentang kesempatan berkolaborasi di sebuah lagu. Kami mulai saling bertukar ide. Mereka menyukai “Love Letter” dan mereka mengatakan akan mengerjakan lagu itu secara jarak jauh. Satu tahun berlalu dan kami mulai terhubung lagi dan mereka mengatakan bahwa mereka belum yakin dengan lagu itu jadi kami kembali ke titik awal. Lalu suatu hari kami mendapatkan pesan singkat dari mereka yang secara tiba-tiba mengatakan bahwa mereka telah memecahkan teka-teki lagu tersebut! Versi terbaru ini membuat kami takjub dan kami merasa bahwa lagu ini telah menemukan rumahnya,” lanjut mereka.

Dengan lebih dari 4.8 miliar stream, ODESZA dengan brilian kembali mengingatkan dunia akan hal-hal yang membuat mereka berdua — Harrison Mills dan Clayton Knight — menjadi landasan dari lanskap musik elektronik modern.

Album terakhir mereka, A Moment Apart, tidak hanya sukses secara komersial (tersertifkasi emas dan debut di posisi #3 di chart Billboard 200 Album), namun turut dianugerahi dua nominasi Grammy Award dan menerima berbagai pujian dari NPR, Rolling Stone, Billboard, Complex, Consequence, dan sebagainya.

Sepanjang karier mereka, ODESZA telah sukses membentuk sebuah fanbase yang kuat dan besar. Tur A Moment Apart ditonton lebih dari 2.85 juta fans termasuk penonton We The Fest di Jakarta saat mereka menjadi salah satu penampil utama festival Tanah Air tersebut pada 2018.

Selain itu, ODESZA juga telah tampil sebagai penampil utama di banyak festival ternama dunia termasuk Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Bonnaroo, Good Vibes Festival, dan sebagainya. (RO/OL-1)