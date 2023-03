Manggung Perdana, Elephant Mulai Perjalanan Musik di Inggris

Setelah merilis single terbarunya yang berjudul Love As, Elephant Kind tampil untuk pertama kalinya di tahun 2023. Band yang kini berdomisili di London ini berbagi panggung dengan The Pylons dan Temm dalam acara yang digelar di The Social pada tanggal 15 Maret lalu.

The Social merupakan sebuah tempat acara musik legendaris di London yang telah menggelar berbagai acara dengan penampil ternama seperti Arctic Monkeys, Jack White, Bon Iver, Beck, Lily Allen, Wolf Alice, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Aphex Twin hingga Adele.

Pada acara tersebut, Elephant Kind membawakan dua lagu terbarunya yang berjudul Rockstar dan Love As. Kedua single tersebut akan menjadi bagian dari EP mereka yang bertajuk Superblue. EP yang akan dirilis pada akhir bulan Maret ini akan menjadi karya pertama mereka di bawah naungan label asal Inggris, Mola Records.

Superblue pun menjadi karya pertama yang sukses dihasilkan oleh ketiga personel Elephant Kind; Bam Mastro, Kevin Septanto dan Bayu Adisapoetra sejak berdomisili di London. Untuk menandai rilisnya Superblue, Elephant Kind juga akan merilis video klip untuk singlenya yang berjudul Love As dan menggelar launch party di London pada bulan ini.

“Selain merilis Superblue, Elephant Kind juga akan terlibat dalam berbagai proyek menarik lainnya. Dalam waktu dekat ini, mereka akan tampil untuk tiga acara di London untuk membesarkan gaungnya di Inggris. Pada tanggal 21 Maret mendatang, mereka akan tampil pada acara kenamaan asal Inggris, Sofar,” bunyi siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa, (21/3).

Acara ini menjadi ajang pemanasan bagi Elephant Kind untuk mempersiapkan diri mereka menjelang rencana tur mereka di Inggris yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Rangkaian tur Elephant Kind akan dibuka dengan konser tunggal mereka di kota Manchester pada tanggal 4 Mei dan diikuti dengan konser mereka bersama musisi Ziyad Al-Samman pada tanggal 11 Mei di London.

Seperti diketahui, setelah sekitar satu dekade terakhir rutin menghibur pecinta musik di Asia Tenggara, tahun lalu, Elephant Kind pindah ke Inggris. Mereka pindah untuk mengeksplorasi lingkungan yang berbeda sambil memanfaatkan visi kreatif mereka yang baru. Hasilnya adalah single terbaru mereka, Love As.