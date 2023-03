Seafret Rilis Single Wonderland

DUO folk-pop asal Inggris, Seafret, merilis single baru berjudul Wonderland, yang diambil dari album ketiga mereka dengan judul yang sama. Album tersebut siap dirilis pada 14 April mendatang.

Melanjutkan energi luas dan euforik yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir, Wonderland adalah lagu yang penuh dengan estetika yang elegan dan penampilan vokal gemilang Jack Sedman.

Seafret berbagi, "Wonderland terinspirasi nostalgia yang sering kali kami rasakan ketika mengingat masa muda kami dan bagaimana indahnya bila bisa kembali ke masa-masa itu. Album ini adalah tentang keluar dari kegelapan dan kembali ke cahaya, dan merupakan album yang sangat menyenangkan untuk ditulis dan dibuat."

Album terbaru mereka menjadi album pertama mereka sejak album Most Of Us Are Strangers yang dirilis pada 2020 dan merupakan kelanjutan dari berbagai kesuksesan yang telah mereka raih selama ini seperti single Atlantis dari 2015, yang baru-baru ini viral di TikTok dan meraih lebih dari 1,7 miliar view. Lagu tersebut juga mengumpulkan 426 juta stream di Spotify.

Semua prestasi itu membawa single ini masuk ke UK Official Charts Top 40 dan sukses membuat mereka mengumpulkan lebih dari 13 juta monthly listeners di Spotify.

Tentang album Wonderland yang akan segera dirilis, Seafret bercerita, "Kami sangat senang akhirnya dapat mengumumkan album ketiga kami, Wonderland. Album ini sangat seru untuk dibuat. Beberapa lagu terinspirasi dari pengalaman pribadi kami di mana kami yang awalnya berada di tempat yang gelap dan penuh tantangan, akhirnya dapat kembali menemukan cahaya dan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kami berharap hal positif ini dapat terpancar melalui musik kami. Kami rasa ini adalah album terbaik yang pernah kami buat sejauh ini dan kami harap para pendengar akan merasakan hal yang sama saat album ini dirilis pada 14 April mendatang."

Album Wonderland merupakan puncak dari kerja keras selama dua tahun yang dilakukan dua sahabat lama, Jack Sedman dan Harry Draper .Album itu merupakan karya yang membawa pendengar ke dalam kisah band ini, mulai dari patah hati dan kehilangan hingga kegembiraan menyambut cinta dan kehidupan baru.

Bergabung bersama major label dan pindah ke London di awal karier mereka, Seafret kini semakin menemukan pijakan mereka sendiri. Hal tersebut terdengar di produksi Draper yang mantap untuk Wonderland.

Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai produser ternama di Inggris termasuk Cam Blackwood, yang telah berkolaborasi dengan Florence and the Machine, George Ezra, dan London Grammar hingga Steve Robson yang telah berkolaborasi dengan Miley Cyrus, One Direction, dan Take That.

Ditulis saat Draper dan Sedman sedang mulai membangun keluarga yang baru dengan pasangan mereka masing-masing, album Wonderland dengan sempurna memamerkan talenta mereka dalam menciptakan musik-musik yang mewakili spektrum emosi manusia.

Kini, Indonesia duduk di posisi #1 dalam daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musik Seafret di platform streaming musik. (RO/Z-1)