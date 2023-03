Single Ceilings Milik Lizzy McAlpine Raup 117 Juta Stream di Spotify

MUSISI Amerika Serikat (AS) Lizzy McAlpine sedang menikmati momen viral lewat singlenya, Ceilings, yang diambil dari album keduanya, Five Seconds Flat, yang dirilis April lalu melalui Harbour Artists & Music/AWAL Recordings. Versi cepat (sped-up) dari Ceilings, saat ini, sedang viral di TikTok dan telah digunakan hampir 400,000 video.

Ceilings terus tumbuh dan mengumpulkan lebih dari 117 juta stream dari seluruh dunia. Video klipnya telah mengumpulkan lebih dari 3 juta view sejak dirilis, 3 minggu lagu.

Video klip Ceilings disutradarai oleh Gus Black, yang telah berkolaborasi dengan Phoebe Bridgers dan Sheryl Crow.

Tentang video klip Ceilings, McAlpine berbagi, "Video klip Ceilings menggambarkan detik-detik ketika kamu bertemu dengan seseorang yang kamu sukai dan langsung membayangkan memiliki hubungan dengan mereka. Namun, akhirnya, kamu tersadar bahwa itu hanyalah imajinasi dan bukan realita. Aku rasa ini sering terjadi dan sangat manusiawi, dan inilah yang aku gambarkan dalam lagu ini juga."

Bersamaan kesuksesan Ceilings, penggemar McAlpine terus bertumbuh sejak perilisan album keduanya Five Seconds Flat. Ia juga berkolaborasi dengan FINNEAS, musisi peraih GRAMMY Award.

McAlpine juga membawakan Ceilings di acara The Tonight Show with Jimmy Fallon baru-baru ini dan NPR Tiny Desk Concert. Selain itu, Lizzy juga bersiap-siap menggelar turnya di Eropa dan Amerika Utara, yang tiketnya yang sudah hampir terjual habis.

Diproduksi oleh Philip Etherington dan Ehren Ebbage, album Five Seconds Flat, yang terdiri dari 14 lagu, juga menghadirkan kontribusi dari beberapa pemenang GRAMMY Award yaitu FINNEAS dan Jacob Collier, serta kontribusi dari Ben Kessler dan Laura Elliott.

Album Five Seconds Flat juga masuk daftar musik terbaik 2022 termasuk Bob Boilen's Favorite Music of 2022 (Five Seconds Flat dan Reckless Driving), Consequence's Top 50 Songs of 2022 (All My Ghosts) dan INSIDER's Best Albums of 2022 & Best Songs of 2022 (Ceilings).

Selain itu, McAl[ine juga tampil di Jimmy Kimmel Live! dan The Ellen Show, serta penampilannya di NPR Tiny Desk terpilih sebagai Top 5 of 2022 Tiny Desks.

Lahir di Philadelphia, McAlpine mulai dikenal setelah ia merilis berbagai lagu original maupun cover di Soundcloud dan YouTube.

Pada 2020, McAlpine merilis album perdananya, Give Me A Minute, yang menceritakan awal hingga akhir sebuah hubungan. Hingga kini, McAlpine telah sukses mengumpulkan lebih dari 430 juta stream.

McAlpine telah meraih berbagai pendukung setia di media sosial seperti Phoebe Bridgers, FINNEAS, Rostam, Clairo, Yebba, Shawn Mendes, Camila Cabello, Lennon Stella, Ben Platt, dan sebagainya. (RO/Z-1)