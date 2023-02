Sabiphoria Hadirkan Nostalgia Musik Tahun 2000-an Bersama 50 Musisi

MENGUSUNG tema "Throw Back ‘00s", Sabi Project akan mengajak warga ibu kota larut bernostalgia bersama musik tahun 2000-an dalam gelaran acara seru 'Sabiphora'.

Melibatkan sekitar 50 musisi lokal papan atas dari era tahun 2000-an maupun masa kini, Sabiphora akan berlangsung pada 12, 13, dan 14 Mei 2023 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.

Selain untuk memperkaya alternatif acara hiburan bagi masyarakat, Sabiphora juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi para pegiat seni khususnya seni musik tanah air, untuk bangkitnya industri kreatif pasca-pemulihan dari pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Rahmat Rangga Riantho, selaku Ketua Pelaksana Sabiphora mewakili tim Sabi Project dari PT Sabi Kreatif Indonesia, pada acara temu media di Ruang Kopi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

“Nama 'Sabiphora' itu sendiri juga merupakan gabungan dari kata sabi (bisa) dan euphoria (bergembira). Harapan kami, event ini bisa membagikan banyak kegembiraan, baik untuk masyarakat penikmat musik maupun para musisi atau pelaku industri kreatif yang terlibat lainnya," jelasnya.

"Dengan makin banyak event bisa digelar tahun ini, semoga bisa jadi dukungan bagi para musisi tanah air, sekaligus mendorong juga pertumbuhan ekonomi kita,” papar Rahmat.

Tentang konsep acara, Rahmat menjelaskan bahwa akan terdapat 3 panggung utama menampilkan enam hingga tujuh musisi setiap panggungnya per hari, berikut beragam experience ikonik Sabiphoria agar seluruh pengunjung mendapatkan pengalaman berkesan, lebih dari bernostalgia dalam lagu-lagu favoritnya.

“Jadi nanti pengunjung bisa nostalgia juga sama hal-hal seru khas anak 2000-an seperti main Tamiya atau main layang-layang. Area food and beverage nyaman pun lengkap tersedia,” tambahnya.

Line up musisi yang akan turut meramaikan Sabiphoria adalah nama-nama tenar seperti Gigi, Dmasiv, Nidji, Element, Angkasa, rif, Kotak, Ada Band, Ten2Five, Vagetoz, Geisha, Kuburan Band, The Potters, Kangen Band, Last Child, Letto, Hijau Daun, PwG, Tipe X, dan J-rock.

“Itu baru line up untuk tahap pertama ya. Jadi akan menyusul kita announce nama-nama berikutnya yang pasti tidak asing buat kita," katanya.

"Dengan line up musisi sekeren itu plus experience nostalgia khas 2000-an, tentunya kami tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan pihak lain," ujar Rahmat.

" Pada Sabiphora kali ini kita juga di bantu oleh PT Ekuid sebagai finance partner serta SerMorpheus dalam pengelolaan ticketing Sabiphoria 2023 ini.” terang Rahmat.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih bahwa berkat antusiasme yang tinggi, saat ini tiket early bird sudah terjual habis. (RO/OL-09)