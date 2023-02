Ribuan Ulasan Halaman Internet, Junimart Girsang Dapat Penghargaan

JUNIMART Girsang, pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 3 Juni 1963, saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Berkiprah sebagai legislator sejak 2014 menjadi salah satu jalan pengabdiannya pada bangsa dan negara.

Sebagai politikus dari PDI Perjuangan, pria itu aktif dalam berbagai organisasi sesuai dengan keilmuannya di bidang hukum serta tenaga pengajar dan dosen di berbagai perguruan tinggi. Pada pemilu 2019, pengacara yang telah malang melintang hingga skala internasional ini kembali terpilih menjadi legislator di Dapil Sumut III.

Sebagai penyandang dua gelar doktor dari dua perguruan tinggi berbeda, putra Dairi ini diamanatkan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR juga sebagai Anggota Mahkamah Kehormatan DPR. Pada periode sebelumnya, ia mengemban tugas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR.

Junimart Girsang kembali meraih penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 yang diserahkan secara virtual melalui e-A warding Ceremony Top Legislator Award For Personal Branding 2023 pada Rabu (8/2). Ini karena berdasarkan hasil penilaian, terdapat lebih dari 3,4 ribu ulasan halaman internet dan 900-an lebih pemberitaan tentang Junimart Girsang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Namanya pun banyak dicari oleh pengguna internet dengan lebih dari 2.000-an pencarian internet tiap bulan.

CEO SuaraPemerintah.id Arief Munajad berharap penghargaan ini mampu menjadi kontribusi bagi Junimart untuk tetap terus mengabdi bagi bangsa dan negara guna bersama-sama mewujudkan Indonesia maju. "Selamat kepada Bapak Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. atas penghargaan top Legislator Award for Personal Branding 2023 kategori Top 100 dan Daerah Pemilihan Sumatra Utara III," ujar Arief.

Terkait metode penilaian terhadap para pemenang, CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo mengatakan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada anggota legislatif di Indonesia yang berhasil menjalankan personal brandingnya melalui digital. "Saya berharap penghargaan Top Legislator Award For Personal Branding 2023 dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap para anggota yang berhasil meraih penghargaan tersebut," tutup Tri. (RO/OL-14)