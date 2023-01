Song Kang Batal Datang ke Jakarta

AKTOR Korea Selatan Song Kang batal menyapa para penggemarnya di Jakarta dalam acara bertajuk Song Kang Asia Fan Meeting Tour: Moment, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Februari 2023. Hal itu diungkapkan promotor iMe Indonesia, Kamis (19/1).

"Dengan pertimbangan panjang dan karena kendala yang tidak dapat dihindari, kami membatalkan acara ini," ungkap promotor itu dalam pernyataan yang diunggah di laman media sosialnya.

Promotor meminta maaf karena keputusan ini dapat menyebabkan kekecewaan yang besar bagi penggemar.

Mereka tidak menyebut kendala yang dihadapi tetapi hanya menyatakan hal itu di luar kendali mereka.

Lebih lanjut, tiket yang telah dibeli akan dikembalikan secara penuh dan detail proses pengembalian tiket akan diinformasikan segera.

"Kami mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada masing-masing fans dan artis karena pembatalan acara ini," tulis promotor.

Tidak hanya Jakarta, Song Kang juga batal tampil di empat kota di negara lain seperti Hong Kong (seharusnya pada17 Februari 2023), Kuala Lumpur (25 Februari 2023), Singapura (8 Maret 2023), dan Bangkok (12 Maret 2023).

Song Kang memulai debutnya di televisi pada 2017 melalui serial komedi romantis yang berjudul The Liar and His Lover.

Popularitasnya semakin meningkat, Ia membintangi serial drama Sweet Home, Love Alarm, dan Nevertheless.

Song Kang pernah memenangkan penghargaan sebagai Rising Star Male Actor. (Ant/OL-1)