Song Kang akan Gelar Fan Meeting di Jakarta pada Februari 2023, Ini Harga Tiketnya

AKTOR Korea Selatan (Korsel) Song Kang akan menyapa penggemarnya di Indonesia pada 22 Februari 2023 di The Kasablanka Hall, Jakarta dengan harga tiket yang dijual mulai dari Rp1,8 juta.

NAMOOACTORS, selaku manajemen artis Song Kang, secara resmi mengumumkan tur Asia yang berjudul 2023 SONG KANG ASIA FAN MEETING TOUR - MOMENT, bulan lalu.

Selain Jakarta, Song Kang juga akan berkunjung ke beberapa kota lain di Asia seperti Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Tokyo, dan masih akan ada beberapa kota lainnya yang menyusul.

Baca juga: Song Kang Dipastikan Kembali di Season 2 dan 3 Sweet Home

iMe Indonesia, selaku promotor, mengumumkan penjualan tiket fan meeting Song Kang telah dimulai sejak Senin (19/12) pukul 12.00 WIB di situs Loket.

"Tiket 2023 SONG KANG ASIA FAN MEETING TOUR - MOMENT akan dijual mulai dari 19 Desember 2022 pukul 12.00 WIB di Loket.com," ungkap iMe Indonesia dalam pernyataan resmi, dikutip Selasa (20/12).

Penjualan tiket akan dibagi menjadi empat kategori yakni VIP Rp3 juta, Platinum Rp2,7 juta, Cat 1 Rp2,5 juta, dan Cat 2 Rp1,8 juta.

Song Kang memulai debutnya pada 2017 dalam serial komedi romantis The Liar and His Lover.

Popularitas Song Kang semakin meningkat ketika membintangi Sweet Home, Love Alarm, dan Nevertheless, yang sukses menjadi K-Drama yang paling banyak ditonton di seluruh dunia.

Di tahun yang sama, Song Kang berhasil memenangkan penghargaan sebagai Rising Star Male Actor. (Ant/OL-1)