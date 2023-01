DRIPPIN akan Rilis Single Kedua di Jepang pada Maret

GRUP idola K-pop DRIPPIN akan mengeluarkan single kedua di Jepang pada 15 Maret 2023. Hal itu dikatakan agensi Woollim Entertainment, dikutip Kamis (12/1).

Seperti dilansir The Korea Herald, lagu utama dari single itu, Hello Goodbye akan menggambarkan bagaimana anak muda mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan menemukan orang baru.

Single itu juga akan menyertakan lagu baru Mirai dan versi bahasa Jepang dari The One, lagu dari album studio pertama grup yakni Villain: The End.

DRIPPIN merilis single debut mereka di Jepang berjudul So Good, Mei lalu dan menempati peringkat tujuh di tangga lagu harian Oricon dan posisi satu di tangga penjualan Tower Records.

Pada Minggu lalu, mereka terbang ke Tokyo, Jepang untuk bergabung dalam barisan penampil untuk konser grup Mnet Japan Winter Day.