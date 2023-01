Ateez Bicara Soal Album Single Spin Off: From The Witness

ATEEZ baru saja meluncurkan album single bertajuk Spin Off: From The Witness, akhir bulan lalu, yang berisi lima lagu yakni lagu utama Halazia, I'm The One, Take Me Home, Outro: Blue Bird, dan versi aransemen ulang dari lagu Win.

Salah satu anggota Ateez, Wooyoung, mengatakan single album tersebut hadir dengan koreografi yang sangat bersemangat.

"Saya tidak sabar untuk menampilkannya di depan penggemar," katanya, dikutip dari The Korea Herald, Rabu (4/1).

Anggota lainnya, Hongjoong, mengatakan Ateez berusaha menunjukkan kehebatan mereka melalui karya terbaru tersebut. Diketahui, ia terlibat dalam penulisan lirik Halazia bersama Mingi.

Sementara Seonghwa mengatakan Be my light Halazia merupakan bagian yang paling ia sukai di album single tersebut.

"Bukan karena saya menyanyikannya dengan sepenuh hati bersama Wooyoung dan San, tapi karena itu mengekspresikan warna yang berbeda dari kami," ujarnya.

"Bagian refrain-nya juga sangat adiktif," timpal Jongho.

Ia pun percaya diri bahwa melodi lagu tersebut akan terngiang-ngiang di telinga siapapun yang mendengarnya. (Ant/OL-1)