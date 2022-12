John Mayer Ucapkan Terima Kasih kepada Penggemar Indonesia

MUSISI John Mayer mengucapkan rasa terima kasih kepada penggemar di Indonesia karena telah membuat lagu You're Gonna Live Forever In Me menjadi populer kembali setelah bertahun-tahun rilis.

Rasa terima kasih itu diungkap oleh Mayer melalui video yang diunggah pada laman Instagram pribadinya. Dalam keterangan unggahannya, Mayer mengatakan lagu You're Gonna Live Forever In Me meledak begitu saja tanpa alasan.

"Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata penggemar saya di Indonesia adalah alasannya. Terima kasih, Indonesia, telah menghidupkan kembali lagu yang sangat istimewa ini," kata Mayer, dikutip Selasa (20/12).

Baca juga: John Mayer Positif Covid-19, Empat Konser Terpaksa Ditunda

Sebagai bentuk rasa terima kasih, Mayer membawakan lagu itu secara live untuk para penggemarnya di Indonesia. Mayer menyanyikan beberapa bait sambil bermain piano.

"Saya ingin mengambil waktu sejenak untuk mengucapkan terima kasih buat penggemar saya di Indonesia karena lagu You're Gonna Live Forever in Me menjadi lagu paling banyak didengar selama beberapa bulan terakhir ini," ujar Mayer.

"Saya merasa tersanjung dan tersentuh, karena lagu itu berarti untuk kalian dan untuk saya. Jadi aku akan memainkan sedikit lagu itu sebagai rasa terima kasih saya," lanjutnya.

Unggahan Mayer tersebut membuat warganet Indonesia terkejut. Sejumlah selebritas tanah air pun turut memberikan komentarnya.

"Sending much love from Indonesia, babang John," kata Dira Sugandi.

"Terima kasih sudah menulis lagu yang sangat menyentuh, cinta dari Indonesia," ujar Ika Natassa.

Sheryl Sheinafia pun tidak mau kalah berkomentar, "Sama-sama, sayang."

You're Gonna Live Forever In Me dirilis pada 2017. Lagu tersebut masuk dalam album The Search for Everything. (Ant/OL-1)