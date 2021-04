John Mayer Bakal Pandu Acara Talk Show

Ketika solois John Mayer menjadi moderator di Clubhouse baru-baru ini, dengan tiga ribu pendengar yang bergabung, banyak yang meyakini itu menjadi ajang pemanasan untuk program talkshow barunya. Di forum itu, Mayer sangat mahir dalam membincangkan berbagai topik.

Maka, tidak mengherankan untuk menebak pemenang Grammy tujuh kali itu tengah mendekati kesepakatan dengan Paramount Plus untuk menjadi pembawa acara talkshow berdasarkan format Later With Jools Holland yang sudah lama tayang di BBC.

Dikabarkan Variety, Kamis, (29/4), Later With John Mayer sudah dilempar ke calon mitra penyiaran, sebagai program talkshow episodik yang menampilkan segmen pertunjukan serta wawancara dengan musisi, artis, dan tokoh budaya lainnya.

Program ini akan berjalan mingguan di Paramount Plus, platform streaming ViacomCBS. CBS telah mengejar Mayer selama bertahun-tahun. Pada tahun 2009, presiden CBS Entertainment Nina Tassler mengatakan kepada wartawan mereka hampir mencapai kesepakatan untuk series dengannya.

Later With John Mayer bukan pertama kalinya Mayer menjadi pembawa acara di layar kecil - atau layar yang sangat kecil. Selain memiliki acara Current Mood sendiri di Instagram Live, yang ia luncurkan pada 2018, Mayer juga menjadi pembawa acara tamu di The Late Late Show (juga merupakan franchise CBS) setelah kepergian Craig Ferguson dan muncul di final episode Late Night with Conan O'Brien. Mayer juga dikenal dengan sisi komedinya, sebagaimana dibuktikan dengan penampilannya di Chappelle's Show dan, baru-baru ini, di TikTok. Videonya di platform tersebut dilihat lebih dari 140 juta kali. (M-2)