Born Pink Masuk Daftar Billboard's Best Album of 2022

ALBUM penuh kedua grup K-pop Blackpink, yang berjudul Born Pink, terpilih sebagai salah satu album terbaik 2022 versi Billboard.

Born Pink adalah satu-satunya album K-pop yang masuk ke dalam The 50 Best Albums of 2022: Staff List, yang diumumkan majalah musik Amerika Serikat (AS) itu, tepatnya di peringkat ke-42.

Blackpink menjadi grup K-pop perempuan pertama yang meraih posisi pertama tangga album Billboard 200 untuk album yang rilis pada 16 September itu.

Billboard, seperti dikutip Yonhap, Rabu (7/12), mengatakan album itu menghadirkan sisi Blackpink yang lama dengan sentuhan baru yang lebih dewasa, didukung oleh basis penggemar yang selalu mendukung grup tersebut.

Blackpink, yang beranggotakan Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose, juga dinobatkan sebagai Entertainer of the Year 2022 atau penghibur tahun ini oleh majalah TIME.

Kepopuleran grup ini juga terlihat dari adanya kolaborasi dengan sejumlah jenama, termasuk biskuit Oreo yang menghasilkan produk terinspirasi grup tersebut.

Indonesia menjadi negara pertama yang memasarkan kolaborasi OREO X Blackpink, yang hadir di toko-toko terdekat serta platform e-commerce secara bertahap sejak Desember 2022 hingga 2023 untuk waktu yang terbatas dan akan disusul oleh negara lainnya di Asia. (Ant/OL-1)