Blackpink Dinobatkan Sebagai Entertainer of the Year 2022

Majalah TIME telah menobatkan Blackpink sebagai Entertainer of the Year 2022 atau penghibur tahun ini.

Pada Senin (5/12) waktu setempat, Majalah TIME meluncurkan daftar orang paling berpengaruh tahun ini di setiap bidang. Di antara mereka, Blackpink menjadi grup wanita pertama di dunia yang dinobatkan sebagai Entertainer of the Year.

"Blackpink adalah ikon generasi ini yang memimpin tren, dan grup wanita terbesar di dunia," kata keterangan majalah itu dilansir Soompi, Selasa (6/12).

Artikel tersebut juga memuji kesuksesan Blackpink sebagai grup K-pop yang tampil terbaik di tangga lagu global tahun ini, serta memecahkan beberapa rekor melalui album penuh kedua terbarunya.

Majalah Time juga merayakan prestasi Blackpink di tahun 2022 mulai dari tampil di MTV Video Music Awards (VMA), melakukan tur dunia, membuat "Born Pink" menjadi album terlaris dari grup wanita Korea Selatan hingga mendapat predikat sebagai artis musik terbesar di YouTube.

"Kami paling bahagia saat bermain musik. Hasil yang baik mengikuti karena kami selalu menikmati setiap momen dengan bahagia," ujar Blackpink menanggapi penobatannya.

Keempat idola yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada BLINK atau sapaan penggemar Blackpink.

"Saya pikir kekuatan penggemar kami yang selalu mencintai dan mendukung kami terus-menerus adalah alasan terbesar. Kami akan melakukan yang terbaik setiap saat dengan rasa syukur di hati kami," kata Blackpink.

Sebelumnya, Blackpink juga terpilih sebagai salah satu artis untuk TIME 100 NEXT pada tahun 2019 dan sebagai nominasi Person of the Year TIME untuk tahun 2020. Ini menunjukkan pengaruh mereka yang stabil dan status yang berkembang di industri. (Ant/OL-12)