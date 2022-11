Ini Inspirasi ITZY untuk Album Cheshire

GRUP idola K-pop ITZY mengungkapkan inspirasi di balik album (EP) mereka yang akan datang, Cheshire.

Grup dengan lima personel itu ingin menyampaikan pesan konsisten mereka tentang kehidupan yang mandiri dan tanpa beban, serta kepercayaan diri.

"Kami bekerja keras untuk album ini di tengah tur dunia. Saya pikir kami akan dapat menunjukkan kepada kalian pesona kami yang mandiri dan percaya diri melalui album ini," kata Chaeryeong dikutip dari Yonhap, Selasa (29/11).

Sejak melakukan debut pada 2019, grup besutan JYP Entertainment itu secara konsisten memberikan semangat bagi gadis-gadis yang mengejar kehidupan di masa muda muda dengan menyenangkan, mandiri, dan tanpa beban dalam lagu-lagu populer mereka, seperti Dalla Dalla, Icy, Wannabe, Not Shy, Mafia In The Morning, dan Loco.

Baru-baru ini, grup itu merilis EP kelima, Checkmate, yang mencapai urutan kedelapan di tangga lagu Billboard 200 setelah dirilis pada Juli lalu.

Di Cheshire, ITZY mengatakan terdapat pesan bagi para penggemar untuk mengikuti kata hati, alih-alih pikiran. Menurut mereka, tidak ada jawaban yang tepat untuk berbagai pertanyaan dan pilihan yang akan dihadapi dalam hidup.

"Kami berpegang teguh pada pesan bahwa Anda hanya harus percaya pada diri sendiri dan keluar untuk mencoba hal-hal yang selalu kami kejar, tetapi menyampaikannya dengan cara baru melalui citra Cheshire," kata Yeji.

Album dan lagu utama diberi nama dari tokoh Cheshire, seekor kucing fiksi yang dipopulerkan oleh Lewis Carroll dalam cerita klasik anak-anak Alice's Adventures in Wonderland. Karakter itu dikenal karena seringai nakalnya yang khas.

Grup tersebut menggunakan seringai misterius dan nakal dari kucing tersebut untuk menciptakan getaran lagu yang terasa seperti mimpi (dreamy), dilengkapi dengan koreografi yang unik.

Di sisi lain, Yuna mengatakan dia sangat dipengaruhi oleh lagu-lagu grup tentang gadis-gadis yang mandiri dan percaya diri sebagai pribadi.

"Saya menjadi percaya pada diri sendiri dan teman-teman grup saya ketika saya mencoba bermusik dengan cara yang lebih jujur. Jadi saya selalu berharap energi positif seperti itu dapat menjangkau mereka yang melihat kami," kata Yuna.

Selain lagu berjudul Chesire, EP baru itu juga memiliki tiga lagu lagi yaitu Snowy, Freaky dan Boys Like You.

Sementara itu, ITZY baru saja kembali dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan bagian dari tur dunia pertama mereka sejak debut.

Setelah konser di AS, tur dijadwalkan membawa grup ini ke lima negara Asia yaitu Singapura, Indonesia, Jepang, Thailand, dan Filipina pada paruh pertama tahun depan.

Lebih lanjut, grup ini akan memberikan penampilan live pertama Cheshire di MAMA Awards 2022, yang akan diadakan pada 29-30 November di Kyocera Dome Osaka, Jepang. (Ant/OL-1)