ITZY akan Konser di Jakarta, Awal 2023

GRUP idola K-pop ITZY akan mampir ke Jakarta dalam gelaran konser bertajuk ITZY The 1ST WORLD TOUR: Checkmate pada 4 Februari 2023.

ITZY melalui laman Twitter resmi grup, Senin (7/11), mengatakan akan tampil di Tennis Indoor Senayan mulai pukul 18.30 WIB.

Penjualan tiket secara umum akan mulai dibuka pada 11 November 2022.

Selain di Jakarta, ITZY juga akan menggelar konser serupa di kota kawasan Asia lainnya seperti Bangkok, Manila, dan Singapura.

Sebelum mampir ke Jakarta, ITZY dijadwalkan akan melakukan comeback melalui album CHESHIRE pada 30 November 2022, yang bertepatan dengan gelaran acara MAMA Awards 2022.

ITZY akan tampil pada gelaran MAMA Awards 2022 hari kedua yakni 30 November bersama grup idola K-pop ENHYPEN, IVE, dan TREASURE.

Pada acara itu, mereka dinominasikan pada tiga kategori yakni Best Female Group, Artist of the Year, dan Worldwide Fans' Choice Top 10. (Ant/OL-1)