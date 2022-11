Superhero Lokal Bardion akan Tayang pada 2023

BARDI smarthome meluncurkan maskot dari perusahaan asal Indonesia tersebut. Maskot superhero smart protector berjuluk Bardion diumumkan menjadi serial web series yang bersifat live action/tokusatsu. Pada acara Bardi Synergy, Kamis (10/11), Bardion resmi dipertontonkan ke publik.

Chief Partnership dan Strategic Officer Bardi Smarthome Yudi Tukiaty menerangkan proyek Bardion sangat sesuai dengan target pasarnya yaitu anak-anak muda yang gemar menonton anime, koleksi mainan, cosplay, dan bermain gim. Kiblat dari Bardion ialah tokusatsu Jepang. Jadi dari segi struktur cerita dan konsep memang sangat terinspirasi dari Jepang. Di balik Bardion ada karakter anak muda di usia 20-an yang bernama Dion. Dion dapat bertransfromasi menjadi Bardion.

"Waktu kecil, saya banyak menonton show seperti Baja Hitam dan Power Rangers. Hal-hal ini yang membuat saya terinspirasi karena tidak hanya mengajarkan moral kebaikan," ujar Yudi Tukiaty dalam keterangan tertulis, Minggu (13/11). Pertunjukan tersebut menanam juga bibit keberanian, pantang menyerah, dan melewati keterbatasannya.

Yudi mengaku punya panggilan khusus untuk menyampaikan pesan ini ke generasi anak-anak muda di Indonesia. Karenanya, produk-produk Bardi juga hadir dalam desain Bardion. Nanti di beberapa cerita ke depan Bardion akan mengalahkan musuh-musuhnya dengan produk smart. Artinya, tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, Bardion juga mengandalkan kepintaran.

Yudi yang sebelumnya berpengalaman menggarap karya IP seperti Mechashock dan Haruka Ronin membawa timnya untuk menggarap Bardion. Proyek ini akan diproduksi oleh BuzzoHero yang berpengelaman mengerjakan webseries dan drama. Selain itu, ada Tim Evolt yang berpengalaman menggarap efek visual dan animasi dari project Rider.

Konsepnya, suatu merek perlu mempunyai branding yang luas dan kedekatan emosional dengan para penggunanya. Dengan proyek superhero Bardion, masyarakat Indonesia secara luas akan lebih mengenal dan mengerti produk-produk Bardi. "Dengan Bardion, kami berharap dapat menjangkau, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga masyarakat luar, karena Bardi akan hadir di tujuh negara," ucap Michael Saputra selaku CEO dari Bardi Smarthome. Bardion dikabarkan akan menjadi enam episode webseries pada 2023. Satu teaser khusus menampilkan desain dari karakter Bardion dengan tulisan See you in 2023.

Dolanankeren selaku produsen action figure lokal turut berpartisipasi dalam pembuatan mainan berskala 1/6. Mainan Bardion digarap dengan detail dan dibuat hanya 50 unit serta dibuka preorder pada Sabtu (12/11). DolananKeren berusaha menampilkan sisi detail dari karakter Bardion lengkap dengan fitur light up led mata dan pedang smart Saber RGB. Para fans dari Bardion dapat mempunyai memoribilia karya anak bangsa tersebut. (OL-14)