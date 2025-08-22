Debut Mainan Rakitan Baru di Indonesia International Toys Expo 2025

Blokees, produsen mainan karakter yang dapat Dirakit, tampil perdana di ajang Indonesia International Toys Expo 2025 yang berlangsung pada 20-22 Agustus 2025.(Dok. Blokees)

BLOKEES, produsen mainan karakter yang dapat Dirakit, tampil perdana di ajang Indonesia International Toys Expo 2025 yang berlangsung pada 20-22 Agustus 2025.

Dalam penampilan perdananya ini, Blokees memamerkan lebih dari 50 model karakter berlisensi populer dari berbagai waralaba global seperti Ultraman, Transformers, Naruto, Minions, dan Hero Infinity. Tak hanya itu, sekitar 10 model baru juga resmi diperkenalkan secara global di pameran ini.

Dengan menawarkan ragam produk yang luas, Blokees menjangkau penggemar dari berbagai usia dan preferensi. Kehadiran para distributor turut meramaikan stan Blokees, menjadikannya salah satu titik pusat keramaian di Indonesia International Toys Expo 2025.

Baca juga : 7 Urutan Film Transformers dari Awal sampai Akhir

Saat Blokees Global Partner Conference yang digelar pada Maret lalu, Pendiri Blokees, Zhu Weisong, menyampaikan visi jangka panjang perusahaan.

"Pada dekade mendatang, Blokees akan mengutamakan inovasi bisnis, nilai tambah bagi pelanggan, kolaborasi mitra, akumulasi SDM, serta tanggung jawab sosial," kata Zhu Weisong dalam keterangannya, Kamis (21/8).

President Blokees, Sheng Xiaofeng, juga menegaskan ambisi perusahaan untuk memimpin industri dengan membangun ekosistem produk yang terintegrasi. Ia menggambarkan pendekatan ini seperti pertumbuhan pohon.

Baca juga : Tecno Hadirkan Ponsel Berdesain Transformer, Harga Cuman Rp2 Jutaan

"Inovasi dan litbang menjadi akar yang kuat, portofolio lisensi karakter global yang beraneka ragam dan matriks produk yang baik sebagai struktur percabangan, serta pengguna global dan komunitas BFC sebagai daun yang asri," ucapnya.

Salah satu produk yang mendapat sorotan adalah debut global seri Minions Mokoo Series 02, Summer Bello, yang menampilkan enam karakter dengan tema musim panas. Stuart dan Phil hadir sambil memegang ukulele, Bob dan Carl tampil dengan ban pelampung, sedangkan Kevin dan Dave tampak seperti turis lengkap dengan kacamata hitam, celana pendek, kalung bunga, serta cangkir kertas menjadi suguhan menyenangkan bagi para penggemar Minions.

Selain itu, perhatian besar juga tertuju pada Blokees’ Transformer Defender Version Series Devastator. Produk ini merupakan mainan tipe combiner pertama yang hadir dalam sejarah lisensi karakter Transformers.

Untuk menjaga kesetiaan terhadap tampilan asli Devastator, tim litbang Blokees melakukan berbagai penyempurnaan. Pengguna cukup mengoleksi enam kendaraan dari Digger Team seri Transformer Defender Version 01 dan 02 untuk ditukarkan menjadi 'Devastator Pack', sehingga dapat membentuk Devastator. Inovasi ini merupakan hasil dari sistem litbang Blokees yang kuat dan telah didukung lebih dari 500 hak paten, cerminan nyata dari kekuatan inovatif dan daya saing perusahaan.

Tak hanya fokus pada produk, Blokees juga aktif membangun kedekatan dengan komunitas regional melalui BFC (Block Figure Creator). Dalam pameran ini, Blokees menampilkan karya kreator asal Indonesia, memperlihatkan sinergi antara perusahaan dan para penggunanya.

Dengan strategi 'Daya Tarik Universal, Harga Produk Berjenjang, serta Promosi Global', Blokees terus memperluas eksistensinya di pasar internasional seperti Asia Tenggara, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Melalui keikutsertaan di berbagai pameran global, Blokees turut memperkenalkan mainan karakter yang dapat dirakit asal Tiongkok ke panggung dunia. (Put/E-1)