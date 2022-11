Kings of Convenience akan Konser di Jakarta pada Tahun Depan

DUO asal Norwegia, Kings of Convenience, akan menggelar konser di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta pada 9 Maret 2023.

Duo yang digawangi Erlend Oye dan Eirik Glambek Boe ini akan dibawa oleh promotor Aksara Events untuk menyapa para penggemar mereka di Indonesia.

Dikutip dari siaran resmi, Jumat (11/11), promotor menyebutkan ini adalah kunjungan ketiga Kings of Convenience setelah sebelumnya pada 2007 dan 2010 mereka pernah menyambangi Indonesia dalam konser di Jakarta dan Bandung.

Kedatangan khusus duo yang terkenal dengan hit-hit macam Misread, Know How, Mrs Cold, dan I'd Rather Dance With You ke Jakarta nanti adalah untuk mempromosikan album studio terbaru mereka, yang bertajuk Peace or Love, yang dirilis pada 2021 di bawah label Virgin Records Ltd.

Album itu 11 lagu baru yang menampilkan Kings of Convenience serta dua lagu yang dinyanyikan bersama penyanyi asal Kanada, Feist.

Pembelian tiket dari konser Kings of Convenience live In Jakarta 2023 akan resmi dibuka pada 16 November di Tiket.com.

Aksara Events adalah divisi event di bawah Aksara Records yang berisikan tim yang dahulu pertama kali membawa dan memperkenalkan Kings of Convenience ke Indonesia.

"Album terbaru Kings of Convenience adalah album terbaik mereka dan kami yakin masyarakat Indonesia layak untuk melihat mereka menyanyikannya," kata founder Aksara Records Hanindito Sidharta.

Ia beranggapan Indonesia ternyata punya basis penggemar Kings of Convenience yang besar.

Aksara Records mulai eksis kembali sejak tahun ini. Label yang dulu populer dengan rilisan-rilisan seperti kompilasi JKT: SKRG dan album-album dari White Shoes and The Couples Company, The Brandals, The Adams, Goodnight Electric dan masih banyak lagi kini kembali dengan membawa aura baru dan ingin menangkap dinamika musik yang terjadi hari ini seperti menggandeng nama-nama seperti Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, dan Kurosuke. (Ant/OL-1)