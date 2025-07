MCR ke Jakarta! Semua Lagu dari Album The Black Parade Siap Dilantunkan

My Chemical Romance(Billboard)

Band rock alternative asal New Jersey, My Chemical Romance (MCR), kembali menjadi sorotan dunia dengan pengumuman tur global bertajuk Long Live The Black Parade. Band yang telah membentuk identitas kuat di era 2000-an ini akan membawakan kembali album klasik The Black Parade secara penuh di sejumlah kota besar di dunia Amerika Serikat.

MCR mengawali tur Long Live The Black Parade di Seattle, Amerika Serikat, pada 11 Juli 2025. Tur kemudian dilanjutkan ke Amerika Selatan dengan menyambangi beberapa negara seperti Brasil, Argentina, Peru, Kolombia dan Cile.

Hari ini, Senin (7/7), band yang beranggotakan Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro dan Frank Iero itu mengumumkan memperluas tur mereka ke kawasan Asia. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disinggahi.

Selain Indonesia, MCR juga akan menggelar konser di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan.

Dalam tur tersebut, seluruh lagu dari album The Black Parade dipastikan akan dibawakan. Selain itu, sejumlah hits dari album lain seperti Helena, I'm not Okay, dan Sing juga diyakini akan turut serta dilantunkan Gerard Way.