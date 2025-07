Gerard Way: Frontman MCR dan Pencipta Peni Parker dari Marvel Spider-Verse

Ilustrasi(RoySight Studio)

Siapa sangka, Gerard Way, yang selama ini dikenal sebagai vokalis My Chemical Romance (MCR), ternyata adalah otak kreatif di balik karakter Peni Parker, sang pilot mech robot SP//dr dalam jagat Marvel Spider-Verse. Fakta ini semakin memperkuat reputasi Gerard sebagai sosok multitalenta di industri hiburan.

Debut di Marvel: Edge of Spider‑Verse #5

Pada Oktober 2014, Gerard Way melakukan debut sebagai penulis di Marvel Comics melalui seri mini Edge of Spider‑Verse (#5). Di situ, ia menciptakan karakter Peni Parker serta mech SP//dr yang dikendalikan oleh koneksi psikis dengan laba-laba radioaktif. Dalam wawancara dengan Marvel.com, Gerard menjelaskan bahwa SP//dr adalah gabungan tiga komponen vital, yaitu pilot (Peni Parker), mesin, dan laba-laba radioaktif. Peni dipilih karena memiliki koneksi psikis dengan SP//dr.

Peni Parker

Peni Parker adalah remaja Jepang-Amerika yang ditinggal ayahnya, mantan pilot SP//dr. Ia kemudian diasuh oleh Tante May dan Paman Ben, yang mempersiapkannya mengoperasikan mech tersebut

Baca juga : Fakta Unik Gerard Way: Vokalis MCR dan Kreator The Umbrella Academy

Karakter Peni hadir dengan estetika mecha-anime. Karakter itu terinspirasi dari seri Jepang seperti Neon Genesis Evangelion. Cameo dari karakter Shinji, Rei, dan Asuka pada edisi debut memperkuat nuansa tribute anime tersebut .

Keberhasilan Peni tidak berhenti di komik. Ia juga tampil di film animasi Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) dan sekuelnya, Across the Spider-Verse (2023). Peni Parker juga digadang-gadang akan kembali tampil di Beyond the Spider-Verse (2027). Kimiko Glenn adalah sosok yang mengisi suaranya.

Meski seniman utama dari seri mini Edge of Spider‑Verse (#5) adalah Jake Wyatt, Gerard Way tetap diakui sebagai pencetus karakter dan cerita. Ia bahkan menggambarkan konsep SP//dr dan Peni dalam sejumlah ilustrasi awalnya. Gerard Way bahkan diberi kebebasan total membangun dunia Peni dan replika robotnya.

Baca juga : Fakta-Fakta My Chemical Romance yang bakal Konser di Jakarta Tahun Depan

Gerard Way dan Komik

Gerard Way bukan orang baru di komik. Ia sudah sukses dengan The Umbrella Academy (Eisner Award 2008), Young Animal di DC Comics, hingga kolaborasi dengan Marvel lewat karakter seperti Peni

Gerard Way menunjukkan bahwa passion perjalanan kreatif tidak terbatas pada satu medium. Dari frontman band emo hingga komikus pemenang penghargaan dan kreator karakter ikonik Marvel. Keberadaan Peni Parker adalah bukti nyata dari keberanian eksplorasi kreatifnya.

Dalam berbagai wawancara, Gerard menyebut bahwa dunia musik dan komik saling memperkaya kreativitasnya. Ia mengaku menciptakan dunia fiksi saat tidak bisa bernyanyi, dan menulis lagu ketika tak bisa menggambar.

Gerard Way kini kembali fokus ke dunia musik setelah MCR memutuskan reuni pada tahun lalu. Mereka kemudian menggelar tur dunia bertajuk Long Live The Black Parade. Salah satu negara yang bakal dikunjungi adalah Indonesia. Konser MCR di Jakarta akan digelar pada 3 Mei 2026. (Marvel/Comicbook.com/E-3)