Fakta My Chemical Romance: Conventional Weapons, Album yang Nyaris Hilang

My Chemical Romance(MCR)

Sebelum dunia mengenal era Danger Days yang bertemakan distopia futuristik dan warna-warni, My Chemical Romance (MCR) sempat menyusun sebuah proyek yang kemudian tak jadi dirilis sebagai album utama. Proyek itu dikenal sebagai Conventional Weapons, dan merupakan salah satu karya paling jujur, mentah, dan emosional dalam katalog MCR.

Conventional Weapons?

Conventional Weapons bukan album studio biasa. Dirilis antara Oktober 2012 hingga Februari 2013, album ini terdiri dari 10 lagu yang dibagi menjadi 5 volume. Tiap volume berisi dua lagu dan dirilis secara bertahap sebagai seri vinil dan digital.

Lagu-lagu dalam Conventional Weapons sebenarnya direkam pada 2009, sebagai materi awal untuk melanjutkan kesuksesan The Black Parade. Namun proyek ini kemudian dibatalkan dan digantikan oleh album yang lebih konseptual dan teatrikal: Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010).

Baca juga : Konser MCR Jakarta! Tiketnya Mulai Dijual Hari Ini, Rabu 9 Juli 2025

Kenapa Album Ini Penting?

Album ini menjadi jembatan antara era kelam The Black Parade dan dunia futuristik yang aneh ala Danger Days. Di dalamnya, kita bisa mendengar transisi gaya musik MCR yang masih emosional tapi lebih ringan, straightforward, dan terkadang eksploratif.

Conventional Weapons menunjukkan bagaimana MCR bereksperimen dengan pendekatan rock alternatif yang lebih klasik, meninggalkan konsep teatrikal yang sangat kuat dalam album sebelumnya.

Tidak Dirilis Sebagai Album Studio

Gerard Way menyebutkan bahwa mereka tidak puas dengan arah kreatif dari lagu-lagu ini. Mereka merasa proyek tersebut tidak merepresentasikan visi penuh mereka saat itu. Akhirnya membuat ulang seluruh konsep menjadi Danger Days, yang lebih liar dan cerah.

Baca juga : 3 Lagu My Chemical Romance yang Jarang Didengar tapi Sarat Makna

Namun, setelah MCR bubar pada 2013, Conventional Weapons akhirnya dirilis sebagai semacam peninggalan terakhir. Proyek ini sekarang justru dipandang sebagai pernyataan jujur dari identitas MCR yang sesungguhnya, tanpa kostum, tanpa teatrikal, hanya musik dan luka.

Daftar lagu di album Conventional Weapons:

Boy Division Tomorrow's Money AMBULANCE Gun. The World is Ugly The Light Behind Your Eyes Kiss The Ring Make Room!!! Surrender The Night Burn Bright

Meski tidak sepopuler The Black Parade atau Three Cheers for Sweet Revenge, Conventional Weapons adalah potret penting dari fase transisi dan pencarian jati diri My Chemical Romance. Album ini adalah suara-suara yang pernah tertahan, akhirnya dirilis, dan kini dikenang sebagai warisan emosional yang nyata.

Bagi penggemar lama atau baru, Conventional Weapons layak didengarkan, bukan hanya sebagai album yang nyaris tidak terjadi, tetapi sebagai cermin kejujuran dan perjalanan kreatif MCR.

MCR akan menyapa para penggemarnya di Jakarta, pada 3 Mei 2026 mendatang di Hammersonic Festival. Konser MCR tersebut merupakan bagian dari tur dunia yang bertajuk Long Live The Black Parade. (E-3)