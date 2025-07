Fakta-Fakta My Chemical Romance yang bakal Konser di Jakarta Tahun Depan

My Chemical Romance(MCR)

Band rock alternative asal New Jersey, My Chemical Romance (MCR), kembali menjadi sorotan dunia dengan pengumuman tur global bertajuk Long Live The Black Parade. Band yang telah membentuk identitas kuat di era 2000-an ini akan membawakan kembali album klasik The Black Parade secara penuh di sejumlah kota besar di dunia, termasuk di Jakarta, pada 3 Mei 2026 mendatang.

Berikut fakta-fakta MCR yang perlu diketahui sebelum menonton konsernya tahun depan:

Terbentuk dari tragedi: My Chemical Romance terbentuk pada 2001 setelah vokalis Gerard Way menyaksikan langsung tragedi 11 September di New York. Lagu pertama mereka, Skylines and Turnstiles, menjadi refleksi emosional dari peristiwa tersebut.

Nama terinspirasi sastra: Nama My Chemical Romance berasal dari novel Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance karya Irvine Welsh. Ide ini datang dari Mikey Way, bassis band yang saat itu bekerja di toko buku.

Album bersejarah: Album The Black Parade (2006) disebut sebagai salah satu album emo paling berpengaruh sepanjang masa. Album ini mengusung konsep kematian, kehidupan, dan harapan melalui tokoh fiktif The Patient, disertai elemen musikal teatrikal khas marching band.

Pengumuman bubar: MCR memutuskan untuk bubar pada 22 Maret 2013 setelah lebih dari satu dekade berkarya. Alasan mereka bukan karena konflik antaranggota atau kejenuhan terhadap musik, melainkan karena dorongan untuk menjaga keaslian dan integritas band itu sendiri.

Reuni dan tur dunia: Setelah bubar pada 2013, MCR melakukan reuni pada 2019 dan merilis lagu baru The Foundations of Decay di 2022, sebagai bukti kembalinya semangat kreatif band ini ke panggung global.

