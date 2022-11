Nidji Rilis Lagu Baru dari Inspirasi Masa Lalu

Lama tak terdengar, band Nidji kini mulai kembali memperkenalkan lagu-lagu barunya, salah satunya bertajuk “Wadoow” yang terinspirasi dari kisah nyata masa lalu grup tersebut.

“Sebenarnya kita sudah ada single 5. Yang hari ini kita bawain (di “Monday Festival”) itu ada “Wadoow” sama “Abu Abu” itu dirilis tahun 2020. Pas pandemi jadi nggak sempat kita promoin juga. Februari dan April. Satu lagi “Segitiga Cinta” itu pertama Ubay masuk Nidji tahun 2019,” jelas sang gitaris Ramadhista Akbar saat dijumpai di Jakarta Pusat, Senin Malam (7/11).

Lebih lanjut, Randy Danistha selaku keyboardis menceritakan bahwa video clip lagu ini hampir mirip seperti cerita dari film “Money Heist”. Sebab, Nidji ingin menyampaikan lewat lagu ini tentang kisah persahabatan yang sudah berbeda jalan.

“Sebenarnya sih si “Wadoow” ini menceritakan tentang persahabatan yang sudah berbeda jalan gitu loh. Nah kemarin kalau di real life-nya itu kayak twist-nya gitu. Di video clip kita mau ceritain, ceritanya kita sama-sama penjahat tapi tiba-tiba satu pengen taubat,” ungkap Randy.

“Jadi kayak sudah beda jalan. Ya sudah, jadi kalau sudah terjadi begitu “Wadoow” saja jadinya. Kita mau ngebalik point of view-nya. Kalau di video clip kita yang jadi penjahat, satu teman kita tuh pengen jadi orang baik. Jadi beda visi,” sambungnya.

Dalam lagu tersebut juga terdapat lirik “Masa lalu menjadi tanda mata, Can we still be friends?” yang dimana Nidji berharap, mereka semua masih dapat berteman dengan teman lainnya walau kini sudah berbeda arah dan tujuan.

“Iya (tetap berteman). Mau gimana pun sudah beda jalan, tapi kita tetap teman,” kata Rama.

Di samping itu, Nidji juga mengaku sudah memiliki banyak stok lagu baru. Selain itu, Nidji juga masih akan merilis hits lagu lama mereka dengan formasi yang baru.

Beberapa hits lama Nidji yang sudah dibuat ulang antara lain adalah “Hapus Aku”, “Arti Sahabat” dan “Bila Aku Jatuh Cinta”. Ke depannya pun, Nidji mengungkapkan bahwa mereka sangat ingin merilis album baru.

“Kita sih stok sudah banyak ya. Rencana sih ada beberapa lagu juga. Tapi yang terdekat sih memang rilis lagu-lagu hits (lama) dengan formasi yang sekarang. Yang sudah rilis kan ada “Hapus Aku”, “Arti Sahabat” sama “Bila Aku Jatuh Cinta”,” tutur Rama.

“Pengennya harus album ya. Soalnya semua meng-encorage, teman-teman Nidji yang lama itu harus ada album baru. Sebagai signature Nidji bahwa nggak cuma single-single tapi ini nih album chapter Nidji yang baru. Doain saja tahun depan bisa berjalan. Cicil-cicil lah. Tapi nggak pas anniv Nidji sih (Februari 2023). Nggak kekejar,” tutupnya. (Ant/OL-12)