Taylor Swift akan Gelar Konser Mulai Maret 2023

TAYLOR Swift mengumumkan rangkaian tur konser mendatang dengan tajuk Taylor Swift | The Eras Tour, yang dijadwalkan untuk dimulai di sejumlah stadion Amerika Serikat (AS) mulai Maret 2023 dan akan berlangsung hingga Agustus.

Dikutip dari unggahan resminya di media sosial, Minggu (6/11), Swift mengatakan kepada penggemar untuk menantikan pengumuman tanggal konser internasional dalam beberapa waktu mendatang.

"Saya sangat bersemangat untuk mengumumkan tur berikutnya: Taylor Swift | The Eras Tour, yang merupakan perjalanan dari era dan karier bermusik saya (masa lalu dan saat ini!). Yang pertama akan berada di stadion-stadion di AS, dengan tanggal (tur) internasional yang akan menyusul secepatnya!" kata Swift.

Tidak sampai di situ, pelantun Maroon itu mengatakan dirinya juga memboyong sejumlah musisi untuk ikut terlibat dalam rangkaian tur konsernya di Amerika. Ada Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, Beabadoobee, Girl in Red, Muna, Gayle, Gracie Abrams, dan Owenn.

Adapun tur akan dimulai pada 18 Maret 2023 di tempat yang tampaknya merupakan tempat yang bagus untuk Swift, yaitu Glendale, Arizona, tempat yang sama dengan tur terakhirnya, Reputation Tour, yang dimulai pada 2018.

Dari semua Era miliknya, Swift benar-benar akan mewakili yang modern dalam tur, banyak penggemar mungkin akan menyukai gagasan tur bertema nostalgia yang mencakup spektrum penuh dalam karier sang idola.

Swift telah merilis Lover, Folklore, Evermore, dan sekarang Midnights sejak dia terakhir berada di sebuah rangkaian tur, bersama dengan rekaman ulang dari album Red dan Fearless, yang akan semakin menambah semangat para penggemar untuk menontonnya secara langsung.

Baru-baru ini, Swift telah berhasil memecahkan rekor menjadi artis pertama dalam sejarah yang menguasai 10 tempat teratas di Billboard Hot 100 dalam satu minggu melalui album terbarunya, Midnights.

Anti-Hero merupakan lagu terlaris dari album tersebut, dengan total 59,7 juta aliran (streams) dan 32 juta penayangan penonton.

Sementara itu, lagu-lagu Swift lainnya yang sukses menduduki 10 besar adalah Maroon, Snow on the Beach, Midnight Rain, Bejeweled, Question?, You're On Your Own, Kid, Karma dan Vigilante Shit. (Ant/OL-1)