Film Komedi-Laga The Big 4 akan Tayang Desember

FILM Netflix Original Indonesia terbaru, The Big 4, karya sutradara Timo Tjahjanto, yang menggarap The Night Comes for Us, akan tayang mulai 15 Desember 2022.

Film komedi-laga itu dibintangi Abimana Aryasatya, Putri Marino, Arie Kriting, Lutesha, dan Kristo Immanuel dengan berbagai aksi seru bercampur sentuhan komedi yang menghibur.

The Big 4 mengikuti cerita seorang detektif yang patuh hukum dalam menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis.

Di sana, ia menemukan jati diri sesungguhnya sang ayah sebagai pemimpin kelompok pembunuh bayaran.

Kini, dikejar musuh ayahnya, sang detektif terpaksa bekerja sama dengan murid ayahnya dahulu--empat mantan pembunuh bayaran yang siap kembali membasmi musuh.

Film ini juga dibintangi Marthino Lio, Budi Ros, Donny Damara, Michelle Tahalea, Willem Bevers, Andri Mashadi, Michael Kho, dan sederet aktor ternama lainnya.

The Big 4 termasuk dalam deretan film dan serial orisinal terbaru yang diumumkan di acara Waktu Netflix Indonesia, awal September lalu. Film ini juga merupakan satu dari sejumlah proyek kerja sama Timo dengan Netflix.

"Ini kali pertama saya akan mencoba genre action comedi. Inilah yang sedang saya lakukan bersama Netflix dan saya sangat semangat," ujar Timo dalam acara Sundance Film Festival Asia: on TikTok, 29 September 2022 lalu.

Ini adalah pengalaman pertama bagi Timo untuk menggarap film dengan genre yang berbeda. Sebab biasanya, ia dikenal dengan film-film yang bertema horor, menegangkan, dan sadis.

"Saya mencoba berlatih karena sebagai seorang pembuat film kita harus mengembangkan diri kita, dan saya menandai ini sebagai salah satu karya film lokal saya, sebelum saya akan melakukan projek yang lebih besar dan saya bersungguh-sungguh melakukan ini (The Big 4)," kata sutradara Sebelum Iblis Menjemput itu. (Ant/OL-1)