Sutradara Wolfgang Petersen Tutup Usia

SUTRADARA Jerman Wolfgang Petersen, yang menyutradarai film Das Boot, Outbreak, dan Air Force One, meninggal dunia karena kanker pankreas di usia 81 tahun.

Petersen, yang pernah menyutradarai film yang dibintangi Clint Eastwood, Dustin Hoffman, George Clooney, Harrison Ford, dan Brad Pitt dalam karier yang berlangsung selama lima dekade, meninggakl dunia di Los Angeles pada Jumat(12/8).

Lahir di Emden, Jerman, pada 1941, Petersen meraih sukses pertamanya dengan film tentang kapal selam Prerang Dunia II Das Boot, yang diadaptasi dari buku dengan judul yang sama.

Film itu meraih dua nominasi Piala Oscar pada 1983 termasuk Sutradara Terbaik.

Petersen merilis film berbahasa Inggris pertamanya pada 1984, film fantasi anak, The NeverEnding Story.

Dia kemudian menyutradarai sejumlah film aksi dan bencana di Hollywood pada 1990, bekerja sama dengan Eastwood dan John Malkovich di film In The Line of Fire dan Hoffman di film bertema pandemi, Outbreak.

Glenn Close, yang membintangi Air Force One bersama Ford, mengaku bekerja sama dengan Petersen adalah kenangan yang indah.

"Meski naskahnya tegang dan serius, saya ingat kami banyak tertawa, terutama di adegan di meja besar di war room," kenang Close.

"Dalam kenangan saya, dia adalah seorang pria bahagia yang mengerjakan hal yang ia cintai," lanjutnya.

Pada tahun 2000-an, Petersen menyutradari The Perfect Storm, yang dibitangi Clooney, dan Troy, yang dibintangi Pitt.

Petersen meninggalkan Maria Antoinette, istri yang dinikahinya selama 50 tahun, serta satu anak dan dua cucu. (AFP/OL-1)