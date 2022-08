Berkat Film 12 Cerita Glen Anggara, Junior Roberts Sadari Makna Waktu

AKTOR Junior Roberts mengaku dirinya menjadi lebih menyadari tentang makna waktu setelah terlibat memainkan peran utama di film 12 Cerita Glen Anggara sebagai seorang yang mendampingi penderita gagal ginjal.

"Kalau yang aku dapat dari film ini, itu tentang waktu sih. Betapa pentingnya betapa cepatnya waktu itu berlalu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya karena kita kan nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa," kata Junior, dikutip Senin (15/8).

Dalam film tersebut, Junior berperan sebagai Glen Anggara, seorang remaja laki-laki yang menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis yang menderita penyakit gagal ginjal bernama Shena (diperankan oleh Prilly Latuconsina).

Baca juga: Prilly Latuconsina Sebut Film 12 Cerita Glen Anggara Ubah Sikapnya

Diceritakan karakter Glen berusaha mewujudkan daftar 12 keinginan Shena. Sepanjang perjalanan, Glen selalu menemani Shena dan menyaksikan bagaimana perjuangan perempuan itu menghadapi kesulitan dalam hidupnya.

Berkaca dari karakter tersebut, Junior menyadari makna hidup ketika melakukan hal-hal baik kepada orang yang disayangi untuk membuat mereka bahagia, sesederhana apapun hal tersebut.

Menurutnya, berbuat baik kepada orang yang disayangi harus dilakukan dengan sepenuh hati.

"Bahkan hal kecil pun itu bisa berarti banget. Aku juga mendapat pelajaran lagi bahwa tidak ada salahnya, lho, bikin orang bahagia. Mungkin dengan hal-hal kecil itu juga sudah berarti banget buat orang lain. Dan tanpa kita sadari, kalau kita bisa melihat orang lain bahagia, kita juga bahagia, kok," kata Junior.

Aktor berusia 21 tahun itu mengaku dirinya juga merasa terhormat karena bisa bergabung dalam film tersebut bersama jajaran aktor yang sudah berpengalaman. Ia juga merasa terbantu dengan bantuan para pemain lainnya selama syuting film, termasuk saat pengambilan gambar adegan menangis.

Film 12 Cerita Anggara, kata Junior, menjadi film pertama baginya sebagai pemeran utama yang ditayangkan perdana di layar bioskop.

"Aku bersyukur bisa syuting sama orang-orang hebat di sini. Mereka, sih, yang bisa membantu. Semuanya (para aktor) jadi merasa nyambung karena kekeluargaan kami juga," tuturnya.

Selain Prilly, Junior juga beradu akting dengan para aktor dalam 12 Cerita Anggara seperti Angga Yunanda, Abun Sungkar, Adhisty Zara, Dannia Salsabilla, Imelda Therinne, Marcelino Lefrandt, Alya Rohali, dan seterusnya.

Disutradarai oleh Fajar Bustomi dan ditulis oleh Alim Sudio, 12 Cerita Anggara didasarkan pada novel berjudul sama karya Luluk HF yang menjadi sempalan (spin off) film Mariposa (2020). Film itu merupakan karya kedua produksi bersama antara Falcon Pictures dan Kharisma Starvision Plus setelah Mariposa.

Film 12 Cerita Anggara akan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 18 Agustus. Film ini juga akan diputar di Malaysia sekitar tiga minggu setelah penayangan perdananya di Indonesia. (ANt/OL-1)