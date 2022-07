48 Musisi Tanah Air dan 2 Musisi Mancanegara Meriahkan The Sounds Project Vol. 5

THE Sounds Project & co. kembali menghadirkan festival musik The Sounds Project vol. 5. di pertengahan tahun ini dan akan terselenggara pada hari Sabtu, 27bAgustus 2022 dan Minggu, 28 Agustus 2022 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta.

Berbeda dari venue tahun sebelumnya di Kuningan City, Jakarta, kali ini Allianz Ecopark akan menghadirkan suasana yang lebih segar di tempat terbuka dengan kapasitas penonton yang jauh lebih besar hingga mencapai ribuan orang.

The Sounds Project Vol. 5 akan dimeriahkan oleh 48 musisi terbaik tanah air seperti Ardhito Pramono, Pamungkas, Danilla, Nadin Amizah, HIVI!, Maliq & D’Essentials, Padi Reborn, Rizky Febian, Yura Yunita, Dewa 19 Ft. Ello, Isyana Sarasvati, Nidji, dan Raisa, serta 2 musisi yang didatangkan dari Amerika Serikat dan Inggris yaitu The Walters dan FUR.

Satu hal yang spesial dari The Sounds Project Vol. 5 kali ini adalah lokasi yang kini berada di tempat yang lebih terbuka sehingga penonton bisa dengan nyaman menyaksikan musisi-musisi favorit mereka sambil bersantai menikmati area hijau di sekitar venue.

"Dengan kehadiran berbagai tenant dan instalasi selama gelaran acara, tentunya pengalaman menyaksikan The Sounds Project Vol. 5 akan menjadi hal yang sayang untuk dilewatkan, terlebih setelah masa pandemi dua tahun ke belakang yang mengharuskan semua kegiatan festival musik sementara," tulis The Sounds Project & Co dalam keterangan tertulisnya.

The Sounds Project juga membawa misi dan cita-cita untuk terus menghadirkan festival dengan penampil dari tanah air maupun mancanegara yang terkurasi dengan baik, dimana setiap tahunnya akan banyak kejutan spesial yang disiapkan untuk seluruh pecinta musik tanah air.

Tidak hanya itu, The Sounds Project juga melakukan regenerasi dari tim pelaksana acara karena salah satu visi yang ingin dicapai adalah terus adanya peran serta generasi muda dalam menciptakan festival musik yang berkualitas.

Hal itu bisa dicapai dengan dibukanya apprentice program untuk seluruh pelajar tingkat Universitas di Indonesia, dimana peserta memiliki kesempatan untuk terjun langsung membantu gelaran acara yang berlangsung selama 2 hari, sesuai dengan minat mereka masing-masing.

Sebelum gelaran acara berlangsung di bulan Agustus, akan dihadirkan pula pre-event roadshow yang tersebar di 6 kota di Indonesia yaitu Bogor, Bandung, Depok, Bekasi, Tangerang, dan berakhir di Jakarta.

Rangkaian acara yang berlangsung tiap minggunya mulai dari 8 Juli hingga 28 Juli 2022 itu akan membawa sajian musik dari beberapa jajaran penampil yang juga akan memeriahkan panggung The Sounds Project Vol. 5 nanti.

Tak hanya itu, acara yang merupakan buah kerja sama dengan beberapa small venue untuk mendukung industri mereka ini juga turut diramaikan dengan adanya penjualan tiket harga spesial yang tentunya sayang untuk dilewatkan.

Tiket menonton The Sounds Project Vol. 5 kini bisa didapatkan dalam dua kategori; 2 Days Pass Regular dengan harga Rp550.000 dan Daily Pass dengan harga Rp253.000. (RO/OL-7)