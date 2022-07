Itzy Rilis EP Checkmate, Hari Ini

GIRL grup K-pop Itzy meluncurkan album mini (EP) baru berjudul Checkmate, hari ini, Jumat (15/7) pukul 13.00 Waktu Standar Korea (KST) atau 11.00 WIB, menurut pengumuman dari agensi grup tersebut.

Checkmate merupakan EP kelima grup itu yang menjadi rilisan terbaru dalam kurun waktu sekitar 10 bulan terakhir sejak album penuh pertama mereka, Crazy in Love, September lalu.

Prapesan (preorder) album baru itu tercatat telah melampaui 720.000 eksemplar pada Kamis (14/7) sore waktu setempat, menjadikan hal itu sebagai rekor baru untuk Itzy.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Itzy adalah tim yang memiliki pesona yang sangat beragam melalui album baru," kata salah satu personel Itzy, Chaeryeong, dikutip dari Yonhap, Jumat (15/7).

Menurut JYP Entertainment, EP Checkmate berisi tujuh lagu yang dipimpin single utama berjudul Sneakers.

Personel Itzy Yeji mengatakan lagu tersebut mendorong pendengar untuk merasakan kebebasan layaknya berlari tanpa ragu menggunakan sepatu kets.

"Lagu itu berisi harapan pendengar akan menemukan 'sepatu kets. mereka sendiri yang membuat mereka merasa bebas," kata Yeji.

Menurut agensi, perilisan album mini ini akan diikuti dengan tur ke kota-kota di Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya bagi grup itu mulai bulan depan.,

Setelah memulai tur di Seoul, Korea Selatan, pada 6-7 Agustus, Itzy akan terbang ke AS untuk konser di Los Angeles, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, Boston, dan New York hingga 13 November.

Agensi mengatakan semua tiket untuk konser AS terjual habis segera setelah penjualan dibuka.

Memulai debutnya pada 2019, girl grup ini secara aktif telah melakukan tur antara Korea Selatan dan Jepang.

Itzy dikenal dengan lagu-lagu hits mereka seperti Dalla Dalla, ICY, Wannabe, Not Shy, dan In the Morning.

Itzy juga meraih popularitas di AS, dengan LP pertamanya yang mencapai No 11 di tangga (chart) album utama Billboard 200 serta EP keempat Guess Who memulai debut di No. 148 pada April tahun lalu. (Ant/OL-1)