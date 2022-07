Rindu! THE BOYZ Senang Bisa Kembali ke Jakarta

GRUP K-pop THE BOYZ mengungkapkan kesan dan kerinduan mereka dengan Indonesia dan penggemarnya di Tanah Air.

"Halo, Jakarta! Kami senang sekali bisa kembali ke Jakarta. Kami sangat rindu dengan kalian," kata Jacob di sela penampilan di konser "The B-Zone" di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Senin (11/7) malam.

Para anggota THE BOYZ pun menunjukkan kemampuan Bahasa Indonesia mereka, berinteraksi bersama para The B -- julukan penggemar mereka.

"Saya mempelajari sesuatu ketika di sini. Saya belajar panggilan 'sayang', tapi katanya sudah ketinggalan zaman, ya? Tapi, ada satu kata yang sedang tren, yaitu 'ayang'. Artinya seperti 'chagiya' dalam Bahasa Korea, ya?" kata Kevin lalu disambut sorak-sorai penonton.

Tak mau kalah, Juyeon menambahkan, "Kalian semua sangat 'mantul'! Mari kita bersama nikmati acara ini, dengan energi baik kalian!"

Bukan hanya pamer kemampuan Bahasa Indonesia, Jacob kembali unjuk gigi menyanyikan lagu Indonesia yaitu "Dari Mata" milik solois JAZ. Sontak, hal tersebut membuat The B ikut menyanyi bersama Jacob.

Selain itu, Hyunjae dan Ju Haknyeon juga mengatakan mereka berdua sudah kali ketiga ke Indonesia.

"Kami pernah ke Bogor, untuk sebuah acara!" kata Hyunjae.

Menambahkan, New mengungkapkan kesukaannya dengan nasi goreng otentik Indonesia.

"Tadi pagi, aku makan nasi goreng. Apa ada yang makan nasi goreng juga hari ini?" tanya New disambut sorakan penonton. Leader Sangyeon pun menimpali, "Nasi goreng, mantul!"

Sementara itu, "The B-Zone" merupakan tur konser kedua THE BOYZ di Indonesia sejak tur konser mereka bertajuk "The Castle" pada 2019.

Pada konser mereka kali ini, THE BOYZ membawakan lagu-lagu populer mereka nan enerjik termasuk "Maverick", "The Stealer", "CHECKMATE", "Whiplash", hingga "Nightmares".(Ant/OL-5)