Konser THE BOYZ di Jakarta Mundur Sehari

KONSER grup idola K-pop THE BOYZ, yang bertajuk THE B-ZONE IN JAKARTA mundur sehari dari semula 10 Juli menjadi 11 Juli 2022.

Hal itu diumumkan pihak promotor MecimaPro melalui keterangan tertulis dan laman media sosial mereka pada Selasa.

Jam konser grup beranggotakan Sang-yeon (pemimpin), Jacob, Kevin, Eric, Q, Hyun-jae, Ju-yeon, Young-hoon, New, Sun-woo, dan Ju Haknyeon itu juga berubah dari semula pukul 14.00 WIB pada 10 Juli menjadi 19.00 WIB pada keesokan harinya.

Menurut promotor, perubahan jadwal ini menyesuaikan keputusan pemerintah dan menghormati perayaan hari keagamaan umat Islam Idul Adha yang jatuh pada 10 Juli 2022.

Sebelumnya, personel termuda THE BOYZ, Eric tidak dapat berpartisipasi dalam konser tur di Jakarta karena mengalami masalah kesehatan dan akan beristirahat sejenak dari aktivitas grupnya.

THE BOYZ akan melanjutkan tur konser dengan 10 personel. (Ant/OL-1)