Wonho akan Gelar Tur Eropa, Akhir Agustus

MUSISI Korea Selatan (Korsel) Wonho secara resmi telah mengumumkan dirinya akan melakukan tur di Eropa bertajuk FACADE, yang akan dimulai pada akhir Agustus hingga awal September 2022.

Dikutip dari laporan Soompi, Kamis (7/7), selama tur tersebut, Wonho akan tampil di empat tempat di Eropa. Daerah tersebut meliputi Muenchen pada 28 Agustus, Oberhausen pada 31 Agustus, Madrid pada 2 September, dan London pada 4 September.

FACADE sendiri merupakan judul mini album ketiga Wonho, yang dirilis pada 13 Juni lalu.

Baca juga: Blackpink Dipastikan Lakukan Comeback Bulan Depan

Tiga bulan sebelumnya, Wonho juga merilis album single Obsession, di awal Februari.

Setelah memutuskan untuk hengkang dari grup K-pop MONSTA X, akhir 2019 lalu, Wonho memulai debutnya sebagai solois pada September 2020 dengan meluncurkan mini album bertajuk Love Synonym Pt 1: Right For Me.

Dari rekaman itu, penyanyi itu juga merilis single berbahasa Inggris berjudul Losing You dan Open Mind. (Ant/OL-1)