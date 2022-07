Blackpink Dipastikan Lakukan Comeback Bulan Depan

AGENSI YG Entertainment telah mengonfirmasi bahwa grup K-Pop Blackpink akan melakukan comeback pada Agustus mendatang.

Kabar tersebut disampaikan hari ini, Rabu (6/7), oleh YG Entertainment. Seorang perwakilan dari YG Entertainment mengungkapkan girl grup tersebut, saat ini, sedang dalam tahap akhir rekaman album baru mereka.

Agensi tersebut juga mengatakan Blackpink akan memulai syuting video musik mereka pada Juli dan comeback dengan musik baru pada Agustus.

Baca juga: Jennie Blackpink Pertimbangkan Gabung The Idol

Tidak hanya melakukan comeback, grup beranggotakan empat orang tersebut pun juga akan melakukan tur dunia.

"Untuk memperluas hubungan emosional Blackpink dengan penggemar di seluruh dunia, mereka akan melakukan tur dunia berskala terbesar dalam sejarah girl grup K-pop hingga akhir tahun bersamaan dengan comeback mereka. Selanjutnya, proyek-proyek besar yang sesuai dengan hal itu akan terus mengikuti," ungkap sumber dari YG Entertainment yang tidak disebutkan namanya.

Kendati demikian, YG Entertainment belum mengumumkan judul album maupun tanggal peluncuran album terbaru Blackpink itu.

Comeback Blackpink di Agustus mendatang akan menandai comeback pertama grup itu dalam waktu sekitar satu tahun 10 bulan sejak mereka merilis album studio pertama mereka THE ALBUM pada 2020 bersama dengan judul lagu How You Like That dan lagu kolaborasi khusus Ice Cream bersama Selena Gomez. (Ant/OL-1)